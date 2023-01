Polacy idą z duchem czasu. Coraz cieplej wypowiadamy się o AI

W poprzednim roku bardzo wiele zdarzyło się w kontekście popularyzacji sztucznej inteligencji. Dane wskazują, że Polacy coraz chętniej podejmują temat sztucznej inteligencji, a ich wypowiedzi są coraz częściej nacechowane pozytywnie.

W ciągu 2022 roku wydarzyło się bardzo wiele w kontekście sztucznej inteligencji i jej możliwości. Internauci zobaczyli, że AI nie jest tylko zamknięta w laboratoryjnych komputerach, by pomagać naukowcom w badaniach i obliczeniach, lecz może mieć istotną rolę w życiu codziennym człowieka. Sprawiło to, że nieznane stało się znane, a bliskość technologii pozwoliła wyrobić sobie opinię na ten temat większej liczbie osób.

Polacy coraz cieplej piszą o AI

W 2022 roku kilka przedsiębiorstw wpadło na pomysł, by pokazać szerszej publice możliwości twórcze sztucznej inteligencji. Powstały specjalne strony, na których Dall-E, Stable Diffusion lub inna AI tworzyła obrazy na podstawie opisów użytkowników. Teraz na popularności zyskuje również konwersacyjna sztuczna inteligencja ChatGPT, która ujrzała światło dzienne całkiem niedawno.

Powszechniejsze wykorzystanie sztucznej inteligencji w Internecie i oddanie części narzędzi internautom, doprowadziło do ocieplenia wizerunku AI. Według danych SentiOne, liczba wypowiedzi na temat chatbotów i voicebotów w ciągu ostatniego roku wzrosła aż o 132% a ich nacechowanie jest coraz bardziej pozytywne. Na temat sztucznej inteligencji coraz częściej wypowiadają się też kobiety.

Sztuczna inteligencja to przyszłość?

Eksperci z Accenture szacują, że korzystanie ze sztucznej inteligencji ma potencjał podwojenia wzrostu PKB w krajach rozwiniętych do 2035 roku i zwiększenia produktywności nawet o 40% Może to wynikać z optymalizacji wielu procesów - dobrym przykładem jest tu zastosowanie sztucznej inteligencji w bankowości do weryfikacji klientów i automatyzacji części czynności, jak zakładanie konta czy udzielanie informacji o kredytach.

Według przewidywań Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości do 2025 roku wartość globalnego rynku sztucznej inteligencji wzrośnie do przeszło 190 mld dolarów, a rozwiązania oparte na AI wdroży 97 proc. największych międzynarodowych firm. Z kolei fundacja Digital Poland podaje, że pod względem liczby ekspertów pracujących nad rozwojem lub wdrożeniem sztuczniej inteligencji Polska zajmuje siódme miejsce wśród krajów Unii Europejskiej i pierwsze w regionie Europy Środkowo-Wschodniej

Zobacz: Samsung stworzył wynalazek, który uratuje twój wzrok

Zobacz: Rosja oszalała na punkcie polskiego produktu. Padł rekord

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Materiały prasowe

Źródło tekstu: Materiały prasowe oprac. własne