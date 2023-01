Samsung stworzył wynalazek, który uratuje twój wzrok

To naturalne, że człowiekowi wraz z wiekiem pogarsza się wzrok. Dochodzi jednak do takich przypadków, że nawet okulary korekcyjne nie są w stanie pomóc w poprawnym widzeniu. Wtedy na ratunek może przyjść Cellico ze swoim nowych wynalazkiem.

Czas nie oszczędza nikogo. Wraz z wiekiem mięśnie stają się coraz słabsze, skóra coraz mniej napięta, a zmysły bardziej przytępione. Pojawia się też wiele przypadłości i chorób, których występowanie powiązane jest mocno z sędziwym wiekiem. Niektóre choroby, takiej jak AMD (Age-related Macular Degeneration) znacznie utrudniają życie codzienne.

Wystarczy założyć okulary i odzyskasz pełne widzenie

Cellico, czyli start up zależny finansowo od Samsunga zapowiedział właśnie stworzenie specjalnych okularów rozszerzonej rzeczywistości, które naprawią wzrok osób dotkniętych chorobami wynikającymi z wieku. Wspomina się tu chociażby o zwyrodnieniu plamki żółtej.

Nowy wynalazek południowokoreańskiej firmy ma zostać oficjalnie zaprezentowany już w tym miesiącu podczas wydarzenia Consumer Electronics Show 2023 trwającego od 5 do 8 stycznia. Okulary Arges wykorzystują małą kamerę 4K i aplikację mobilną do przechwytywania i przetwarzania obrazów w czasie rzeczywistym. Następnie są one wyświetlane z powrotem użytkownikowi na wyświetlaczu AR w rozdzielczości Full HD. Proces ten przenosi obiekty w centralnym widzeniu, które przy AMD często są rozmyte, na peryferie wzroku, umożliwiając pacjentom lepsze widzenie i odzyskanie niezależności.

