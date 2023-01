Czy na Marsie jest życie? Zobacz odpowiedź NASA [wideo]

NASA postanowiła udostępnić nagranie z wyjaśnieniem, czy na Marsie jest życie. Naukowiec wskazuje, że najnowsze odkrycia i misje przybliżają nas do odpowiedzi.

Mars jest jednym z najatrakcyjniejszych celów badań dla naukowców. Znajduje się on względnie blisko Ziemi, dlatego też jesteśmy w stanie przyjrzeć się dokładniej jego powierzchni i zebrać szczegółowe informacje na temat warunków, jakie tam panują. Co prawda, człowiek jeszcze nie postawił stopy na Czerwonej Planecie, lecz eksplorację Marsa prowadzą dla niego łaziki i sondy. To pozwoliło naukowcom wysnuć pewne wnioski i odpowiedzieć na kilka ważnych pytań.

NASA zdradza, czy na Marsie jest życie

NASA udostępniła nagranie, na którym astrobiolog Heather Graham wyjaśnia, co do tej pory wiemy. Jak można się domyślać, jednoznacznej odpowiedzi tam nie ma. Do tej pory nie znaleziono żadnych dowodów potwierdzających to, że obecnie lub w przeszłości istniało życie na Marsie.

Ekspertka wskazuje jednak, że w przeszłości istniały tam warunki umożliwiające powstanie życia. Na powierzchni Czerwonej Planety miała występować woda w stanie ciekłym, a atmosfera była bogata w tlen. Sama Heather Graham w swoich badaniach skupia się na opracowaniu narzędzi i technik, które mogą pomóc nam zidentyfikować dowody na istnienie żywych systemów, które mogą mieć inną biochemię niż życie na Ziemi.

Graham wyjaśnia, że nadal istnieje szansa, na to, że życie na Marsie kryje się pod jego twardą skorupą. W końcu dotychczas człowiek eksplorował wyłącznie powierzchnię Czerwonej Planety. Ekspertka wskazuje, że pod powierzchnią Marsa nadal może znajdować się ciecz, a potencjalne organizmy miałyby tam lepszą ochronę przez promieniowaniem z kosmosu.

