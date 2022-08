HBO Max zniknie z rynku. Warner Bros miesza w swojej ofercie

Potwierdziły się plotki. Serwis streamingowy HBO Max zniknie z rynku. Zostanie zastąpiony przez nowy twór.

Warner Bros. Discovery robi porządki w swojej ofercie. Firma anulowała dwa niemal gotowe firmy: Batgirl oraz animację Scooby-Doo 2, aby odzyskać z nich 130 mln dolarów w ramach zwrotu podatku. Jednocześnie firma zamierza uporządkować sytuację z serwisami streamingowymi, czego ofiarą padnie HBO Max.

HBO Max zniknie z rynku

HBO Max to stosunkowo nowy serwis streamingowy, który zastąpił niezbyt udane, przynajmniej pod względem technicznym, HBO Go. Jednak nie pożyje długo, bowiem już w przyszłym roku dokona żywota. Ale nie ma powodów do obaw, bowiem w jego miejsce pojawi się nowy twór. Informacja została przekazana przez CEO Warner Bros. Discovery, czyli Davida Zaslava.

David Zaslav planuje połączyć dwa serwisy streamingowe, które należą do Warner Bros. Discovery. Mowa o HBO Max oraz Discovery Plus. Co ważne, to ten drugi, chociaż mniej popularny, ma być bazą dla nowej usługi. Wynika to z problemów technicznych, z jakimi boryka się HBO Max, między innymi w trakcie dużych premier. Druga usługa nie ma takich problemów i dlatego stanie się bazą dla nowego serwisu.

Nowa usługa ma połączyć w sobie treści z HBO Max oraz Discovery Plus. Jeszcze nie wiemy, jak będzie się nazywał.

