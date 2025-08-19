Wszystkie iPhone'y 17 powstaną w Indiach. Apple przenosi produkcję

iPhone 17 z Indii zamiast z Chin

Bloomberg podaje, że po raz pierwszy wszystkie cztery wersje iPhone’a 17 powstaną w Indiach. Produkcja odbywa się już w pięciu zakładach, w tym w nowo uruchomionych fabrykach Tata Group w Tamil Nadu oraz w zakładach Foxconna niedaleko lotniska w Bangalore.

Tata ma odegrać kluczową rolę. W ciągu dwóch lat kontrolowana przez ten konglomerat produkcja ma odpowiadać za połowę wszystkich iPhone’ów składanych w Indiach.

Indie wyprzedzają Chiny

Eksport smartfonów Apple z Indii rośnie w błyskawicznym tempie. Od kwietnia do lipca z kraju wysłano iPhone’y o wartości 7,5 mld dolarów, podczas gdy w całym poprzednim roku fiskalnym było to 17 mld dolarów. Według raportu firmy Canalys, Indie wyprzedziły już Chiny jako największy eksporter smartfonów do Stanów Zjednoczonych.

Polityka i napięcia handlowe

Zmiana kierunku produkcji to również efekt polityki celnej USA. Donald Trump nałożył 50-procentowe cła na towary z Indii, ale zwolnił z nich elektronikę. Apple próbuje utrzymać ten stan rzeczy. Tim Cook zapowiedział inwestycje w USA na kwotę 600 mld dolarów w ciągu czterech lat.