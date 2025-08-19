Sprzęt

Wszystkie iPhone'y 17 powstaną w Indiach. Apple przenosi produkcję

Apple coraz mocniej stawia na Indie w produkcji swoich smartfonów. Najnowsza seria iPhone 17 ma być w całości montowana w tamtejszych fabrykach. Amerykański gigant odcina się od chińskiej dominacji.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 18:00
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Wszystkie iPhone'y 17 powstaną w Indiach. Apple przenosi produkcję

iPhone 17 z Indii zamiast z Chin

Bloomberg podaje, że po raz pierwszy wszystkie cztery wersje iPhone’a 17 powstaną w Indiach. Produkcja odbywa się już w pięciu zakładach, w tym w nowo uruchomionych fabrykach Tata Group w Tamil Nadu oraz w zakładach Foxconna niedaleko lotniska w Bangalore.

Dalsza część tekstu pod wideo

Tata ma odegrać kluczową rolę. W ciągu dwóch lat kontrolowana przez ten konglomerat produkcja ma odpowiadać za połowę wszystkich iPhone’ów składanych w Indiach.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon APPLE iPhone 16 Plus 5G 256GB 6.7" Czarny
Smartfon APPLE iPhone 16 Plus 5G 256GB 6.7" Czarny
-300 zł
4699 zł - najniższa cena
Kup teraz 4399 zł
Smartfon APPLE iPhone 16 Pro Max 5G 512GB 6.9" 120Hz Tytan naturalny
Smartfon APPLE iPhone 16 Pro Max 5G 512GB 6.9" 120Hz Tytan naturalny
0 zł
6499 zł - najniższa cena
Kup teraz 6499 zł
Smartfon APPLE iPhone 15 Pro Max 256GB 5G 6.7" 120Hz Tytan Czarny (CPO)
Smartfon APPLE iPhone 15 Pro Max 256GB 5G 6.7" 120Hz Tytan Czarny (CPO)
0 zł
5649.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 5649.99 zł
Advertisement

Indie wyprzedzają Chiny

Eksport smartfonów Apple z Indii rośnie w błyskawicznym tempie. Od kwietnia do lipca z kraju wysłano iPhone’y o wartości 7,5 mld dolarów, podczas gdy w całym poprzednim roku fiskalnym było to 17 mld dolarów. Według raportu firmy Canalys, Indie wyprzedziły już Chiny jako największy eksporter smartfonów do Stanów Zjednoczonych.

Polityka i napięcia handlowe

Zmiana kierunku produkcji to również efekt polityki celnej USA. Donald Trump nałożył 50-procentowe cła na towary z Indii, ale zwolnił z nich elektronikę. Apple próbuje utrzymać ten stan rzeczy. Tim Cook zapowiedział inwestycje w USA na kwotę 600 mld dolarów w ciągu czterech lat.

Nie obyło się jednak bez komplikacji. Chiny ograniczają transfer technologii do Indii, a Foxconn musiał ściągnąć setki chińskich inżynierów z indyjskich fabryk. Na ich miejsce zatrudniono specjalistów z Tajwanu i Japonii, co podniosło koszty produkcji.

Image
telepolis
#Apple Indie nowy smartfon apple iPhone 17 iPhone 17 Pro iphone 17 air iPhone 17 Pro Max
Zródła zdjęć: Phone Arena
Źródła tekstu: Bloomberg, MacRumors