HBO GO: Jaki film na weekend? 7 - 8 sierpnia 2021

Film na weekend? Nowy serial? HBO GO ma dla Was w tym tygodniu ekscytujące nowości. Zobacz co warto obejrzeć.

W poniedziałek ukazał się w serwisie HBO GO film Niewygodny układ. To hiszpański tytuł opowiadający historię bohaterki, która połakomiła się na niewiarygodnie tanią ofertę domu. Niestety, był tam pewien kruczek. Aż do śmierci obecnej właścicielki nasza bohaterka będzie miała współlokatorkę. Okazuje się, że niestety starsza kobieta mimo dwóch operacji serca, palenia jak smok i picia na umór wcale nie zamierza umierać...

W czwartek pojawił się z kolei pierwszy odcinek serialu dokumentalnego Bob Costas. Tytułowy prezenter pokaże najrozmaitsze wywiady z największymi postaciami ze świata sportu i rozrywki. Podzieli się on też z widzami smaczkami dotyczącymi tych branż.

Dzisiaj pojawił się film romantyczny Ja cię kocham, a ty z nim. To opowieść o samotnym ojcu trójki dzieci, który zakochuje się w nowo poznanej dziewczynie. Pojawia się jednak pewna przeszkoda. Jego wybranka jest dziewczyną jego imprezowego młodszego brata. Nasz bohater nie zamierza się jednak poddawać.

Jutro będzie z kolei można obejrzeć coś, co będzie prawdziwą gratką dla fanów kina bohaterskiego. Pojawia się wtedy bowiem takie filmy jak 300, 300: Początek Imperium i Gladiator. Będziemy mogli się przenieść w starożytność i wyobrazić się w jednym szeregu z prawdziwymi nieustraszonymi bohaterami.

