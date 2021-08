HBO GO: Jaki film na weekend? 31 lipca - 1 sierpnia 2021

Film na weekend? Nowy serial? HBO GO ma dla Was w tym tygodniu ekscytujące nowości. Zobacz co warto obejrzeć.

Już jutro zadebiutuje w HBO GO film familijny Szczęściara. To opowieść o niepoprawnej optymistce, którą niektórzy uważają za dziwaczkę. Dziewczynka ma nietypowy obraz świata i zainspirowana pojawieniem się równie specyficznego chłopca w swojej szkole rusza do działania. Jakiego konkretnie? Trzeba poskładać na nowo jej rodzinę.

Dzisiaj z kolei pojawił się film Piraci z sąsiedztwa. To holenderski film, który opowiada o rodzinie piratów, którzy sprowadzają się do miasteczka. Wszyscy są w szoku na widok rodziny pijącej rum na statku i obwieszonej bronią. Jeden z chłopców zaprzyjaźnia się jednak z synem przybyszów. Wkrótce przyjdzie im jednak walczyć ze ścigającym ich najgroźniejszym piratem mórz.

W poniedziałek 26 lipca pojawił się niemiecki film Limbo. Zobaczymy tam Anę, która odkrywa podejrzanie wysokie rachunki w swojej firmie. To odkrycie raz na zawsze zmieni jej spokojne życie. Spotka nie tylko przestępców, ale i tajnego agenta Carstena, który od dawna tropi mafię piorącą brudne pieniądze.

Wczoraj oficjalnie zadebiutował serial Malory Towers. To opowieść na podstawie serii książek dla dzieci o tym samym tytule. Zobaczymy przygody dwunastoletniej Darrell w szkole z internatem. Pikniki o północy, historie o duchach, mecze lacrosse i zawieranie nowych przyjaźni. To wszystko zobaczymy i my. W tym roku pojawi się drugi sezon serialu.

