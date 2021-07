HBO GO: Jaki film na weekend? 17 - 18 lipca 2021

Film na weekend? Nowy serial? HBO GO ma dla Was w tym tygodniu ekscytujące nowości. Zobacz co warto obejrzeć.

Filmy o zombie mają swoją grupę zagorzałych fanów, jeśli zatem jesteście jednymi z nich - doskonale! W HBO GO wczoraj pojawił się film Ziemia żywych trupów. Po apokalipsie zombie ludzkość mieszka w jednym ufortyfikowanym mieście. Niestety, nawet tam widać przepaść między biednymi i bogatymi. Wkrótce okazuje się jednak, że zombie ewoluowały w o wiele groźniejsze formy.

W poniedziałek pojawił się z kolei pierwszy odcinek serialu Biały lotos. To kolejna satyra społeczna, która zadebiutowała w HBO GO. Opowiada ona o ekskluzywnym kurorcie na Hawajach. Serial podąża za grupą gości hotelowych, którzy w tym samym czasie zdecydowali na spędzenie tam wakacji.

Macie nudne życie w firmie i marzycie o przygodach i emocjach? Cóż, powszechna przypadłość. Czemu zatem nie ruszyć czegoś w swoim życiu? Sekretne życie Waltera Mitty to film dokładnie o tym. Nasz główny bohater pracuje w redakcji i podkochuje się w koleżance. Nagle dowiaduje się jednak, że jego gazeta zostanie zamknięta. Jednocześnie brakuje zdjęcia na ostatnią okładkę pisma. Nasz bohater rusza zatem na Grenlandię w poszukiwaniu fotografa.

Kto jako dziecko nie lubił serialu Atomówki? Teraz znana i lubiana produkcja wraca do HBO GO. Możemy albo obejrzeć sami, albo pokazać bajkę najmłodszemu pokoleniu. Profesor Atomus, Bajka, Bójka i Brawurka już na was czekają. Kreskówka pojawiła się w HBO GO wczoraj i ma 38 odcinków.

