HBO GO - co pojawiło się w tym tygodniu? 29 sierpnia 2021

Film na weekend? Nowy serial? HBO GO ma dla Was w tym tygodniu ekscytujące nowości. Zobacz co warto obejrzeć.

Córki Rzeszy to film szpiegowski, który ma też cechy kryminału. W przededniu wojny Thomas Miller trafia jako agent wywiadu do szkoły kształcącej panny z ważnych niemieckich rodzin. Bohater musi odkryć plan nauczycielki Ilse Keller. Okazuje się bowiem, że nawet szkoła może być frontem wojny. Film pojawił się właśnie dzisiaj.

W poniedziałek w serwisie HBO GO pojawił się natomiast argentyński film Milczenie łowcy. Opowiada o sporze dwóch mężczyzn, którzy czczą naturę na swój sposób. Jeden z nich jest strażnikiem rezerwatu, drugi - myśliwym. Między Ismailem i Orlandem toczy się cichy, ale coraz bardziej napięty spór. To oblicze różnych kultur i spojrzeń na świat.

Jaś Fasola to postać znana właściwie wszystkim. Ikona komedii doczekała się także swojego serialu animowanego. Jaś Fasola: serial animowany to 25 odcinków w HBO GO. Przeżyjemy różne absurdalne przygody ze znanym i lubianym Jasiem. Na przykład będziemy ukrywać się przed jednookim kotem. Serial pojawił się w serwisie przedwczoraj.

Fani kina superbohaterskiego powinni zainteresować się filmem Wonder Woman, który trafił do HBO GO wczoraj. Prześledzimy losy Diany, która szkoliła się na rajskiej wyspie na niepokonanego wojownika. Pewnego dnia dowiaduje się o trwającym wielkim konflikcie i postanawia uratować ludzkość. W roli głównej wystąpiła Gal Gadot.

Źródło zdjęć: unsplash, wł

Źródło tekstu: hbo, wł