Co pojawiło się na HBO GO w tym tygodniu? 15 sierpnia 2021

W czwartek 12 sierpnia pojawiła się komedia Miasto duchów. Główną rolę otrzymał tam znany brytyjski komik Ricky Gervais. Wcieli się on w nieco ekscentrycznego dentystę, któremu niezbyt dobrze idą kontakty z ludźmi. Zdobywa on jednak umiejętność rozmowy z... duchami. Jeden z nich nakazuje mu zrobić co się da, by jego dawna żona już nigdy nie wyszła za mąż.

Dwa dni później zadebiutował belgijski film Bosy imperator. Król Belgów zostaje postrzelony... Sarajewie, po czym okazuje się, że rozpadła się cała Unia Europejska. Monarcha znajduje się z kolei w sanatorium, z którego nie może się wydostać. Wszystko się zmienia, kiedy dr Ilse von Stroheim z nacjonalistycznej organizacji Nova Europa stawia pacjentowi jedyną w swoim rodzaju ofertę. Ma on zostać pierwszym cesarzem Europy.

Dzisiaj można oglądać film Lucy wśród gwiazd, który opowiada o kosmonautce o tym samym imieniu. Kobieta daje dowód swojej determinacji dostając się do wymarzonej drużyny, a w samym kosmosie przeżywa najlepszą przygodę życia. Po powrocie na ziemię Lucy nie może jednak dojść do siebie. Ziemia ją przytłacza.

Każdy raczej kojarzy taką kreskówkę jak Tom i Jerry. Teraz bajka doczeka się wprowadzenia trzeciego sezonu Tom i Jerry Show na HBO Go. Nie trzeba tego raczej nikomu opisywać. Przygody kota Toma i myszki Jerry zna tu raczej większość. Teraz można się tym dzielić z potomstwem.

