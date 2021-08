HBO GO: Jaki film na weekend? 21 - 22 sierpnia 2021

Film na weekend? Nowy serial? HBO GO ma dla Was w tym tygodniu ekscytujące nowości. Zobacz co warto obejrzeć.

W mijającym tygodniu w serwisie HBO GO pojawił się film Strażnicy. To propozycja dla wszystkich, którzy szukają filmów o superbohaterach. Nie jest to jednak klasyczna produkcja na ten temat. Superbohaterowie znajda się bowiem w trudnej sytuacji. USA i ZSRR są na krawędzi wojny, a ich profesja jest zakazana. Tylko część pracuje dla rządu. Okazuje się, ze ktoś poluje na tytułowych strażników...

Fani filmów zmuszających do zadumy powinni sięgnąć po kanadyjską produkcję Śmiech. Ten francuskojęzyczny film opowiada historię z przyszłości. W dystopijnej rzeczywistości prowincją Quebec wstrząsa wojna, a główna bohaterka jako jedyna ocalała z masakry. Zginął wtedy jej ukochany chłopak. Po latach dziewczyna pracuje w domu opieki, gdzie zajmuje się podopieczną, która też musi sobie poradzić z problemami.

Pari to kolejny film, który zadebiutował w tym tygodniu. Tym razem przeniesiemy się do Grecji, gdzie mieszka i uczy się młody Irańczyk. Do Aten przylatują jego religijni rodzice, by go odwiedzić, on jednak nie pojawia się na lotnisku. Dla jego matki to pierwsza wyprawa poza Iran, jednak nie spocznie, póki nie znajdzie swojego ukochanego syna.

Młodzi Tytani: Akcja! to bajka, która w przerysowany, zabawny i kpiący sposób ukazuje przedstawicieli młodego pokolenia superbohaterów. Robin, Gwiazdka, Raven, Bestia i Cyborg przeżywają niesamowite przygody, a wszystko to okraszone dawką humoru dla wszystkich grup wiekowych. Drugi sezon, który właśnie pojawił się na HBO GO ma 51 odcinków.

