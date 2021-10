Co pojawiło się na HBO GO w tym tygodniu? 3 października 2021

Film na weekend? Nowy serial? HBO GO ma dla Was w tym tygodniu ekscytujące nowości. Zobacz co warto obejrzeć.

Kto nie zna Kac Vegas? Dokładnie od tego absolutnego klasyka komedii zaczniemy dzisiejsze zestawienie. Wszystkie części tej imprezowej sagi pojawiły się w serwisie HBO Go pierwszego października. Filmy bawią i za kolejnym obejrzeniem.

Wiedziecie szczęśliwe małżeńskie życie? Najlepiej spokojne? W takim razie doskonale się składa, bo najwyższy czas by to wszystko zakłócić. Główni bohaterowie filmu I szczęśliwie wplątują się w zwariowaną historię kryminalną z trupem w tle. Film pojawił się na początku tygodnia. To nowość, film jest z tego roku.

Niewiele starszy (bo z zeszłego roku) jest film Kolacja po amerykańsku​​​​​​. Muzyk i jego szalona fanka ruszają w podróż przez podupadające miasta amerykańskiego środkowego zachodu. 110% amerykanlńskości murowane.

A może coś bajkowego? W takim razie polecamy kolejne odcinki serialu Alice i Lewis​​​​​​. Odcinki od 29 do 51 pojawiły się właśnie w HBO Go. Alicja i królik Lewis ruszą w dalsze przygody.

