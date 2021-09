HBO GO: Jaki film na weekend? 25 - 26 września 2021

Film na weekend? Nowy serial? HBO GO ma dla Was w tym tygodniu ekscytujące nowości. Zobacz co warto obejrzeć.

W mijającym tygodniu w serwisie HBO GO zadebiutował film Ostrza chwały. Co może się kryć pod takim tytułem? Jakaś produkcja o rycerzach lub samurajach? Nie, nic z tych rzeczy. To komedia o łyżwiarzach figurowych. Obaj główni bohaterowie nienawidzą się całym sercem, a na Igrzyskach Olimpijskich podczas dekoracji medalami się pobili. Teraz mają zakaz startów solowych. W ostatniej chwili postanawiają wystąpić... razem.

Wczoraj z kolei pojawił się kolejny sezon Steven Universe. To pozycja dla wszystkich tych, którzy lubią zachodnie kreskówki. To czwarty sezon serialu animowanego o niezwykłym chłopcu, który jest pół człowiekiem, pół klejnotem. Swoje magiczne moce czerpie z klejnotu znajdującego się w pępku. Cóż, tak też można. Kolejny sezon to 24 odcinki.

A może coś fantasy? W HBO GO pojawił się brytyjski film Gwiezdny pył. Głównym bohaterem jest Tristan, który obiecuje swojej ukochanej przyniesienie jej kawałka gwiazdy, która spadła na ziemię. W tym celu musi on jednak przedrzeć się na drugą stronę pilnie strzeżonego muru. W końcu Tristan daje radę przechytrzyć strażnika i przechodzi na drugą stronę. Tam spotyka dziewczynę, którą ściga zła wiedźma...

Polecamy też szwajcarski (francuskojęzyczny) film Za horyzontem. Opowiada on o szwajcarskiej wsi, która wysycha pod bezlitosnym słońcem. W trakcie wielkiej suszy z 1976 pewien chłopiec staje się świadkiem rozpadu swojej rodziny.

