HBO GO: Jaki film na weekend? 18 - 19 września 2021

Film na weekend? Nowy serial? HBO GO ma dla Was w tym tygodniu ekscytujące nowości. Zobacz co warto obejrzeć.

Pierwszą polecaną tym razem pozycją jest film Lemony Snicket: Seria niefortunnych zdarzeń z 2004. To ekranizacja pierwszych trzech książek z cyklu Seria niefortunnych zdarzeń. Zobaczymy tam interesującą, zabawną i jednocześnie wciągającą historię trójki rodzeństwa walczącej z... no właśnie, czym tak dokładnie? Film pojawił się w serwisie HBO GO w poniedziałek.

Czy wszystkie komedie romantyczne muszą dotyczyć albo uczniów, albo osób koło trzydziestki? Kanadyjski film Stara panna udowadnia, że nie. To lekka komedia romantyczna śledząca życie blisko czterdziestoletniej singielki, która rozpaczliwie szukając miłości, postanawia skonfrontować się w końcu ze swoimi lękami.

W kwestii seriali HBO GO proponuje miniserial o nazwie Sceny z życia małżeńskiego. To trzy odcinki historii autorstwa Ingmara Bergmana. Tym razem jednak historia opowiedziana jest z perspektywy współczesnej amerykańskiej pary.

Jaka by była wasza reakcja, gdybyście się obudzili na plaży owinięci w folię, półnadzy i w szpilkach? Główna bohaterka filmu Dwa ciała na plaży jedynie wzdycha znowu i rusza po zemstę. Tak powinno się postępować. Film rodem z Finlandii oficjalnie zadebiutował w HBO GO w środę.

