HBO GO: Jaki film na weekend? 10 - 12 września 2021

Film na weekend? Nowy serial? HBO ma dla Was w tym tygodniu ekscytujące nowości. Zobacz co warto obejrzeć.

Lubicie produkcje opowiadające o walce prawa ze skorumpowanymi najbogatszymi? W poniedziałek byliśmy świadkami wznowienia piątego sezonu serialu Billions. To tytuł z Paulem Giamattim w roli ambitnego prokuratora, który prowadzi wojnę z wpływowym finansistą (Damian Lewis). Druga połowa serialu zaczyna się od ósmego odcinka.

Już jutro pojawi się z kolei rosyjski film Konferencja. Jesienią 2002 roku 40 czeczeńskich terrorystów w darło się do moskiewskiego teatru na Dubrowce i zabiło kilkaset osób. Produkcja opowiada o jednej z ocalałych, która po wielu latach wraca zorganizować wieczór ku pamięci ofiar tego zamachu.

A może coś z dalekiej Nowej Zelandii? W niedzielę pojawi się film Dziecko w drodze. Opowiada on o Zoe i Timie. Para spodziewa się dziecka i postanawia zmienić swój styl życia. Tim coraz bardziej przyzwyczaja się do wizji bycia ojcem i chce być jak najlepszy. Matka jednak robi co się da, żeby uciec od tej perspektywy.

Dzisiaj pojawiło się 26 odcinków serialu animowanego Wyluzuj, Scooby Doo!. Tego psa nie trzeba chyba nikomu przedstawiać. To już kolejna odsłona przygód jego i Kudłatego, Welmy, Daphne oraz Freda. Po raz kolejny będzie można usłyszeć, że wszystko by się udało, gdyby nie te wścibskie dzieciaki.

