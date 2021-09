HBO GO: Jaki film na weekend? 4 - 5 września 2021

Film na weekend? Nowy serial? HBO GO ma dla Was w tym tygodniu ekscytujące nowości. Zobacz co warto obejrzeć.

Co robi normalny człowiek, kiedy słyszy ostrzeżenia, by czegoś nie robić? Nie robi tego. Co robi bohater horroru? Robi dokładnie to, czego nie miał. Ta zasada jest żywa też w serialu Dystopia mającym 8 odcinków. Uczestnicy największego w Skandynawii wydarzenia w stylu LARP włączają instalację elektryczną w opuszczonej fabryce. Nie wiedzą oni, że budzą w ten sposób złe moce. To, co zaczyna się jako niewinna gra, szybko staje się walką o przetrwanie, w której nikt nie wie, komu można ufać i w której przyjaciele stają się wrogami.

W mijającym tygodniu pojawiła się też następna część opowieści o grupce ocalałych ludzi szukających bezpiecznego schronienia w świecie opanowanym przez śmiercionośne zombie. The Walking Dead Xb to odcinki od 11 do 22. Gatunek filmów i seriali zombie jak widać zawsze będzie miał oddane grono fanów.

Czy maszyna może myśleć jak człowiek? Eksperyment chińskiego pokoju twierdzi, że nie, ale Test Turinga zakłada, że tak. Film Ex Machina opowiada historię Caleba, który ma przeprowadzić serię rozmów z Avą. To sztuczna inteligencja umieszczona w ciele dziewczyny - robota. Między chłopakiem i mechaniczną kobietą wykształca się specyficzna więź.

Reżyserem Danny DeVito, a w głównych rolach Michael Douglas i Kathleen Turner. To klasyczny film Wojna państwa Rose. Opowiada on o małżeństwie, które chce się rozwieść i zaczyna walkę o utrzymanie do tej pory pięknej posiadłości. To będzie najprawdziwsza wojna.

Zobacz: HBO GO - co pojawiło się w tym tygodniu? 29 sierpnia 2021

Zobacz: HBO GO: Jaki film na weekend? 21 - 22 sierpnia 2021

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: unsplash, wł

Źródło tekstu: hbo, wł