Amazon Music Unlimited za darmo na 3 miesiące

Amazon zaprasza do korzystania ze swojej usługi streamingu muzyki. Z planu Unlimited z muzyką w jakości HD można w ramach promocji korzystać przez trzy miesiące zupełnie za darmo.

Amazon przygotował świetną promocję dla miłośników muzyki. W jej ramach trzymiesięczny dostęp do planu Amazon Music Unlimited z dźwiękiem w jakości HD (16 bit, 44,1 kHz, średnio 850 kb/s) kosztuje równe zero. Z oferty możemy skorzystać pod tym adresem. Po trzech miesiącach usługa staje się płatna i kosztuje 9,99 dolara za miesiąc (prawie 40 zł) plus podatki. Z tego powodu do sfinalizowania transakcji będzie potrzebne podpięcie karty płatniczej, z której później będzie mogła być pobrana opłata. Dobrą wiadomością jest to, że z subskrypcji możemy w dowolnym momencie zrezygnować.

Amazon Music Unlimited daje dostęp do 75 milionów utworów muzycznych, a także milionów podcastów. Ponad 7 milionów utworów ma jakość Ultra HD (24 bit, do 192 kHz, średnio 3730 kb/s). Amazon chwali się też tysiącami utworów z dźwiękiem przestrzennym Dolby Atmos i 360 Reality Audio. Tego wszystkiego można słuchać również offline, pobierając wcześniej muzykę na swoje urządzenie.

Osoby, które zdecydują się na subskrypcję Amazon Prime, mają dostęp do usługi Amazon Music Prime. Ten plan jest ograniczony w stosunku do Unlimited i zawiera 2 miliony piosenek.

