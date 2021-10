eKomiksy trafiły do Empik GO

W aplikacji Empik Go będzie można przeczytać cyfrowe wydania kultowych komiksów, takich jak Osiedle Swoboda, Opowieści podręcznej czy Ryjówka przeznaczenia. Do oferty sukcesywnie będą dodawane nowe tytuły, w tym takie, które nigdy wcześniej nie były publikowane w Polsce.

Aplikacja Empik Go stale poszerza swoją ofertę. Dzięki porozumieniu wydawnictw komiksowych z dystrybutorem treści cyfrowych użytkownicy będą mieli dostęp do kilkudziesięciu bestsellerowych historii obrazkowych dla każdego. Wśród nich znalazły się między innymi tytuły Michała „Śledzia” Śledzińskiego i Tomasza Samojlika, graficzny wywiad z Pablopavo czy nowość dla dorosłych „Krótki spacer do hipokampu”. To dopiero początek strategii marki, która zakłada poszerzenie oferty do ponad 100 pozycji do końca 2021 roku.

Zobacz: Płatności odroczone PayPo trafiły do Empiku

Zobacz: inkBOOK Calypso Plus - nowy czytnik z obsłuką Empik Go, Legimi i Storytel

Cyfrowe wersje książek – ebooki i audiobooki – jeszcze nie tak dawno temu były ciekawostką interesującą garstkę osób. Dziś te formaty dynamicznie zyskują na popularności i dla części czytelników to już jedyna forma w jakiej obcują z literaturą. Mamy nadzieję, że podobnie będzie z cyfrowymi wersjami komiksów. Empik Go jako jedyna aplikacja subskrypcyjna oferuje dostęp do tego typu treści. Sam będąc zapalonym czytelnikiem komiksów nie zamierzam rezygnować z papierowych wydań, ale bardzo cieszę się na szeroką ofertę cyfrową, z której korzystać będę mógł w każdym miejscu.

– powiedział Paweł Heba, Dyrektor Kreatywny Empik Go

Kilkanaście lat temu zapanowała moda na webkomiksy, których celem było jednoczenie – na jednej platformie – twórców oraz ich fanów. Trend ten zmienił swój kierunek. eKomiksy w abonamencie to nowość na polskim rynku wydawniczym oraz szansa dla fanów tego formatu. Jak z perspektywy twórcy na nowe zjawisko w świecie zapatrują się autorzy komiksowi opowiada Michał „Śledziu” Śledziński, jeden z najpopularniejszych rysowników w Polsce:

Webkomiksy cały czas cieszą się popularnością, ale w dużej mierze przeniosły się na wyspecjalizowane platformy pozwalające ich twórcom zmonetynować popularność. Webkomiks to też rzecz specyficzna dla sieci właśnie – te komiksy mają trochę inną konstrukcję opowieści, inaczej wchodzą w relację z czytelnikami ze względu na naturę medium, w którym są publikowane. eKomiksy w subskrypcji wydają mi się natomiast dobrym sposobem na dotarcie do nowych czytelników dla komiksiarzy niezależnych, całej „zinowej” sceny, która wspaniale się rozwinęła w Polsce w ostatnich latach.

20 października w aplikacji pojawiło się kilkanaście tytułów Kultury Gniewu, a w kolejnych tygodniach dodawane będą kolejne pozycje tego wydawnictwa. Wybrany katalog startowy to najchętniej kupowane komiksy z oferty Kultury Gniewu. O tym, czy czytelnicy są już gotowi na to, by przyhamować z zapełnianiem swoich półek ciężkimi tomami i mocniej wejść w przestrzeń cyfrową opowiada współwłaściciel wydawnictwa, Szymon Holcman:

Rynek w ciągu ostatnich lat tak urósł, że nie sposób kupować wszystkiego, choćby dlatego, że półki nie są tak cierpliwe. Internet natomiast jest. eKomiks to szansa, żeby nie rezygnować z czytania większej ilości komiksów, a jednocześnie kupować na papierze wybrane, ulubione rzeczy. Sam widzę, jak w ostatnich latach przechodzę z czytania książek na papierze właśnie na ebooki. I jednym z argumentów za jest mocno ograniczona przestrzeń domowa.

Do końca roku w aplikacji Empik Go pojawi się około 100 komiksów. Współpracę z marką do tej pory podjęły: Kultura Gniewu, Wydawnictwo Jaguar, Wydawnictwo W.A.B., Wydawnictwo Granda oraz Centrala.

Zobacz: Komiks to nie tylko rozrywka - Beata poleca najlepsze powieści graficzne

Zobacz: 3 (nie)smaczne kąski na weekend - poleca Beata

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Empik

Źródło tekstu: Empik