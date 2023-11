Znany polski serwis z filmami się doigrał. Zatrzymano trzy osoby

Trzy osoby związane z pirackim serwisem ogladaj.to zostały zatrzymane przez policję – poinformowali małopolscy policjanci. Działający co najmniej 3 lata serwis nielegalnie rozpowszechniał w Internecie filmy, seriale i programy rozrywkowe, czym spowodował straty sięgające przynajmniej 15 milionów złotych.

Prokuratura Okręgowa w Lublinie już od połowy 2020 roku prowadzi śledztwo dotyczące pirackiego serwisu ogladaj.to, nielegalnie rozpowszechniającego w Internecie filmy, seriale oraz programy rozrywkowe. Według ustaleń śledczych, proceder ten trwał co najmniej od maja 2020 roku do czerwca 2023 roku.

Serwis ogladaj.to był dobrze zorganizowany, a jego twórcy korzystali z serwerów prowadzonych przez podmioty zagraniczne, w tym rosyjskie i ukraińskie. Opłaty za to były dokonywane w kryptowalutach, co dodatkowo utrudniało identyfikację sprawcy. Dostęp do serwisu był możliwy poprzez wykupienie subskrypcji, którą można było opłacić między innymi za pomocą kryptowalut. Drugim sposobem był zakup voucherów, które były oferowane przez Internet.

Na początku października tego roku funkcjonariusze Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie wraz z funkcjonariuszami Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach zatrzymali dwóch mężczyzn. W gdyńskim mieszkaniu został zatrzymany 36-letni założyciel portalu. Funkcjonariusze ustalili, że mężczyzna jest również odpowiedzialny za stworzenie portalu internetowego z anonsami erotycznymi. Tego samego dnia na Dolnym Śląsku został zatrzymany 38-letni informatyk, który miał zapewniać obsługę techniczną obu serwisów.

Mężczyźni usłyszeli zarzuty dotyczące nielegalnego rozpowszechniania za pośrednictwem Internetu bez uprawnienia cudzych utworów w postaci filmów i seriali, czyniąc sobie z procederu stałe źródło dochodu. Dystrybutorzy filmów oszacowali straty na co najmniej 15 milinów złotych. Zatrzymani odpowiedzą też za czerpania korzyści majątkowej z uprawiania prostytucji przez inne osoby.

Policja poinformowała, że podczas przeszukania miejsc zamieszkania podejrzanych zabezpieczono pieniądze w różnej walucie, środki na rachunkach, luksusowe samochody, a także wysokiej jakości sprzęt sportowy, sztabki srebra oraz złote monety kolekcjonerskie. Łączna wartość zabezpieczonego na poczet przyszłych kar mienia to prawie milion złotych.

Prokurator zastosował wobec podejrzanych środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji, zakazu opuszczania kraju oraz poręczenia majątkowego. Trzecim podejrzanym jest 30-letni pośrednik (tzw. "reseller"), który oferował klientom vouchery do serwisu ogladaj.to na stworzonej przez siebie stronie internetowej. Prokurator zastosował wobec niego takie środki zapobiegawcze, jak dozór policji, zakaz kontaktowania się z pozostałymi podejrzanymi oraz nakaz powstrzymania się od prowadzenia działalności związanej z prowadzoną stroną internetową.

Każda taka udana akcja policji pokazuje, że funkcjonariusze są coraz lepiej przygotowani do działań przeciwko przestępczości online, mimo że przestępcy chcąc uniknąć odpowiedzialności sięgają po coraz bardziej złożone modele funkcjonowania. Należy przy tym zauważyć, że wielowarstwowe ukrywanie rzeczywistych danych prowadzi do przewlekłości i zwiększonych kosztów postępowań, a dotychczasowe rozwiązania prawne mają bardzo ograniczony zakres działania. Dla skuteczniejszej ochrony własności intelektualnej konieczne jest wdrożenie mechanizmów takich jak blokowanie stron i nielegalnych transmisji na żywo. Taki poziom ochrony jest już stosowany w wielu państwach europejskich.

