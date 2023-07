YouTube szokuje. Pirackie filmy liczone w miliardach

YouTube coraz częściej staje się polem konfliktu między użytkownikami, a właścicielami praw autorskich. Tylko w drugiej połowie minionego roku doszło do blisko miliarda interwencji.

YouTube opublikowało nowy raport dotyczący transparentności. Rzuca on intrygujące światło na kwestie związane z ochroną praw autorskich na platformie.

Content ID zyskuje na popularności

Jak się interweniowali na platformie ponad 826 milionów razy. Tak, milionów - i to tylko w drugiej połowie 2023 roku. To nowy rekord, a przynajmniej od czasu, kiedy platforma dzieli się tego typu danymi. Rok wcześniej w analogicznym okresie odnotowano "raptem" 759 milionów zgłoszeń.

Większości interwencji dokonano z wykorzystaniem systemu Content ID. Co warto zauważyć, jest on dostępny dla stosunkowo wąskiej grupy podmiotów. Jak dowiadujemy się z raportu, aktualnie może z niego korzystać tylko 4646 organizacji. Dlaczego "tylko"? Bo to oznacza, że każdy z tych podmiotów w przeciągu pół roku wygenerował średnio zawrotne 177 tysięcy zgłoszeń.

Naruszenia warte miliardy dolarów

Co ciekawe, większość takich interwencji nie skończyła się zablokowaniem wątpliwej legalności filmu. Zamiast tego właściciele praw autorskich chętnie decydowali się na ich monetyzację. W ciągu roku 2022 YouTube wypłacił z tego tytułu 1,5 miliarda dolarów, natomiast od początku działania systemu mówimy tu o kwocie 9 miliardów dolarów.

Opublikowane dane dają ciekawy obraz skali, w jakiej operują najpopularniejsze serwisy internetowe oraz gotówki, która się przez nie przetacza. Zostaje jedynie pytanie, w ilu z wymienionych przypadków mieliśmy do czynienia z rzeczywistymi naruszeniami praw autorskich, a w ilu doszło do nadużycia bądź co bądź lukratywnego systemu. Niestety tymi danymi Google się już nie podzielił.

Zobacz: YouTube w końcu ma wyczekiwaną funkcję. Oto jak ją włączyć

Zobacz: YouTube szokuje. Za darmo obejrzysz tylko 3 filmy

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Alexey Boldin / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Google, TorrentFreak