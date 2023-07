YouTube w końcu ma wyczekiwaną funkcję. Oto jak ją włączyć

Po wielu latach YouTube w końcu pozwoli na zablokowanie ekranu smartfonu podczas oglądania wideo, ale nie wszystkim.

Przypadkowe muśnięcie ekranu podczas oglądania filmu, które potrafi materiał wstrzymać lub przerzucić, nie ukrywajmy, potrafi zirytować. Dlatego niektóre serwisy streamingowe, w tym chociażby Netflix, pozwalają odtwarzacz zablokować. To proste i skuteczne, ale z jakiegoś powodu akurat YouTube dotychczas takiej funkcjonalności nie miał.

Dobra wiadomość jest taka, że Google w końcu dostrzegł problem i stosowne rozwiązania zaczyna wprowadzać. Gorsza, że nie dla każdego, a wyłącznie dla osób opłacających subskrypcję Premium.

YouTube umożliwia blokadę odtwarzacza

Aktualnie funkcja ma status testowej, a co za tym idzie jej aktywacja odbywa się ręcznie. W tym celu trzeba odwiedzić ustawienia profilu i znajdującą się tam zakładkę Wypróbuj nowe funkcje. Dopiero wówczas zabezpieczenie trafia do odtwarzacza, a konkretniej pod znaną doskonale zębatkę.

Warto zauważyć, jest to możliwe zarówno na Androidzie, jak i iOS, choć, jak już zostało zaznaczone, wyłącznie dla kont płatnych. Dodajmy, według dostępnych w sieci informacji docelowo także będzie to opcja płatna, co znając życie, niektórym się nie spodoba.

Ale widać zarazem kierunek, w jakim podąża YouTube, udostępniając za darmo wyłącznie najbardziej podstawowe doświadczenie. Trzeba wszak pamiętać, że już od dłuższego czasu serwis umożliwia pożądane odtwarzanie w tle, tyle że również wyłącznie w pakiecie abonenckim.

