Rząd w walce ze szkolnymi wagarowiczami. Są nowe wytyczne

Usprawiedliwienie nieobecności

Dlatego też każda placówka we własnym zakresie może ustalić, co jest, a co nie jest dozwolone. Ministerstwo nie planuje tego zmieniać, czyli zmieniać przepisów na poziomie centralnym.

Ministerstwo bierze się za wagarowiczów

Według nowych propozycji uczeń zostanie niesklasyfikowany, jeśli jego nieusprawiedliwiona nieobecność wyniesie co najmniej 50 proc. dni zajęć w miesiącu lub 25 proc. dni zajęć w całym roku szkolnym. Co więcej, w takim przypadku nie będzie mógł przystąpić do egzaminu klasyfikacyjnego. Podobnie będzie w przypadku ponad 25 proc. nieobecności usprawiedliwionej, ale wtedy możliwe będzie przystąpienie do egzaminu.