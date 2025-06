Lepsze niż Laresar z Aliexpress. Teraz do kupienia w Biedronce

Greenote GSC50 oraz Greenote GSC60 to odkurzacze pionowe. Pierwszy z nich oferuje moc ssania na poziomie 23 kPa , a dzięki baterii o pojemności 2200 mAh oferuje czas pracy do 35 minut.

Ma zbiornik o pojemności 600 ml i masę 1 kg. Generuje hałas na poziomie 65 dB. W zestawie, oprócz samego korpusu, znajdują się: trzy różne końcówki, rura teleskopowa, dwa filtry, szczoteczka do czyszczenia końcówek oraz ładowarka.

Greenote GSC50 został przeceniony z 799 do zaledwie 379 zł. Promocja trwa do 29 czerwca, więc nie zostało dużo czasu.

Greenote GSC60 to na papierze jeszcze lepszy model. Przede wszystkim oferuje on moc ssania na poziomie aż 33 kPa. Jest to możliwości dzięki silnikowy o prędkości aż 180 tys. obr./min.