To najmniejsza na świecie maszyna do pisania. Stawia jednak dziwny warunek

Odpowiedź jest bardzo prosta: laptopy wodzą na pokuszenie. Sprawdzenie czegoś w sieci, odpowiedzenie na wiadomość, przejrzenie wiadomości e-mail, a czasami nawet i uruchomienie gry. To wszystko kusi i nie wszyscy potrafią się temu oprzeć. W efekcie zajmują się wszystkim innym, tylko nie pisaniem. Prokrastynacja to poważny problem naszych czasów, a takie urządzenia jak to pomagają go uniknąć.

Najmniejsza maszyna do pisania świata

Tu natomiast mamy do czynienia z produktem wyjątkowym. BYOK to skrót od Bring Your Own Keyboard, czyli Przynieś Własną Klawiaturę. I właśnie na tym polega cała idea urządzenia. Należy podłączyć do niego przez USB-C, lub Bluetooth własną klawiaturę, z którą jesteśmy najlepiej zapoznani. Dzięki temu nie jesteśmy skazani na to, co serwują nam jej twórcy.

Samo urządzenie jest natomiast niezwykle kompaktowe. Co nie dla każdego będzie zaletą. Mowa tu o wymiarach 164 × 79 × 15 mm, co przy dość grubych ramkach daje niewielką przestrzeń roboczą. Jego ekran to natomiast monochromatyczny LCD FSTN z pomarańczowym podświetleniem. Jeśli ktoś z Was miał Siemensa A52, to doskonale wie, o czym mowa. Oczywiście to jest potrzebne tylko w zacienieniu i w nocy tak jak w przypadku wspomnianego telefonu.