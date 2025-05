Nowe prawo zmiecie wagarowiczów. Koniec z wolną amerykanką w szkołach

Koniec z łatwym wagarowaniem

Obecnie uczeń może mieć do 50 proc. nieusprawiedliwionych nieobecności, by zdać do następnej klasy. Ministerstwo Edukacji uznaje, że to zbyt dużo. Taka nieobecność ma prowadzić do luk w wiedzy, które są trudne później do uzupełnienia. Dlatego nowy projekt radykalnie zmieni wymogi — informuje dziennik.pl.