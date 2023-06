YouTube szokuje. Za darmo obejrzysz maks. 3 filmy

Reklamy na YouTubie potrafią być naprawdę natarczywe, ale nie trzeba ich oglądać. Spokój kosztuje jednak 23,99 zł na miesiąc. Rzecz jasna, alternatywą jest adblock, tyle że, jak wynika z doniesień, już tylko do czasu.

Włodarze YouTube'a testują nowe rozwiązanie anty-adblockowe, które ma sprawić, że osoby blokujące reklamy obejrzą maksymalnie trzy wideo – donosi serwis gHacks. Po przekroczeniu limitu odtwarzacz zostanie wyłączony, a zamiast docelowego materiału, pojawi się komunikat o konieczności wyłączenia adblocka.

