Najlepsze gry kooperacyjne, czy w co pogracie we dwoje

Jakie są najlepsze gry kooperacyjne, w które można pograć we dwie osoby? Postaram się odpowiedzieć właśnie na to pytanie i zaprezentować Wam kilka produkcji do co-opa.

Na komputerach i konsolach nie brakuje gier, które można określić mianem kooperacyjnych. Pod tę kategorię łapią się tak naprawdę wszystkie produkcje multiplayer, nawet tytuły pokroju Counter-Strike: Global Offensive, Valorant, Call of Duty: Warzone lub League of Legends, w końcu można w nie grać we dwoje.

Jednak w tym zestawieniu nie zamierzam brać ich pod uwagę. To wyboru zbyt oczywiste i proste. Jakie są w takim razie najlepsze gry na dwóch graczy? Poniżej znajdziecie tytuły, które możecie ograć zarówno w kooperacji lokalnej, siedząc przy jednym komputerze lub tej samej konsoli, jak i takie, w które pogracie wspólnie przez Internet.

A Way Out

Platformy: PC, PlayStation 4, Xbox One

A Way Out to świetna gra dla dwojga. Poznajemy w niej historię dwóch kryminalistów – Vincenta oraz Leo. Mężczyźni poznają się w więzieniu i nieco przez przypadek postanawiają razem z niego uciec. Gra polega na współpracy między dwoma graczami. Ma przy tym rewelacyjną fabułę, która w kluczowym momencie zaskakuje, a przede wszystkim łapie za serce. Gra od początku była tworzona z myślą o dwóch graczach i nie da się grać w nią w pojedynkę. Dostępna jest kooperacja zarówno lokalna, jak i przez Internet.

It Takes Two

Platformy: PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series X/S

It Takes Two okazało się prawdziwym hitem 2021 roku. Gra zebrała mnóstwo nagród i były to wyróżnienia jak najbardziej zasłużone. Produkcja studia Hazelight to świetna platformówka dla dwóch graczy. Wcielamy się w niej w rodziców dziewczynki, których umysły zostają przeniesione do dwóch lalek stworzonych przez ich córkę. Trafiają do bajkowego świata, z którego wydostaną się tylko dzięki współpracy. A o to nie jest łatwo, bo w normalnym życiu zdecydowali się na rozwód. Piękna, bajkowa, kolorowa, ale też wciągająca fabuła, a do tego świetnie zaprojektowane poziomy.

Overcoocked

Platformy: PC, PlayStation 4, Xbox One, Switch

Overcooked doczekało się dwóch odsłon i obie polecam w równym stopniu. Jako gracze jesteśmy postawieni przed serią niezwykle trudnych zadań kucharskich, z którymi zdecydowanie łatwiej poradzić sobie we dwoje. Uprzedzam, że nie jest to gra łatwa i może nawet wywołać małe kłótnie, ale ostatecznie to świetna zabawa. A jakby tego było mało, to w fabule chodzi o uratowanie świata przed pradawnym złem. Kto nie chciałby tego zrobić, nawet jeśli polegałoby to na gotowaniu?

Cuphead

Platformy: PC, PlayStation 4, Xbox One, Switch

Zanim spróbujecie swoich sił w Cuphead, muszę Was uprzedzić – to bardzo trudna gra, w której wielokrotnie będziecie ginąć. Jeśli lubicie trudne wyzwania i jesteście na to gotowi, to dopiero wtedy sięgnijcie po ten tytuł. Odwdzięczy się Wam kilkoma godzinami dobrej zabawy oraz piękną, rysunkową grafiką w stylu bajek z ubiegłego wieku. Wkrótce na Netflixie zadebiutuje też serial animowanym w tym uniwersum, w którym poznamy historię dwóch bohaterów.

Stardew Valley

Platformy: PC, PlayStation 4, Xbox One, Switch, Android, iOS

Stardew Valley to gra, którą już Wam polecałem przy okazji „Najlepszych gier na Steam do 50 zł”. Co prawda o całe 3,99 zł przekracza budżet, ale jest tego warta. W tej produkcji przejmujemy stare i zaniedbane gospodarstwo. Jednocześnie nic nie wiemy na temat prowadzenia tego typu przybytku. Powoli wszystkiego się uczymy, rozwijamy farmę, zaczynamy hodować zwierzęta, produkować coraz więcej produktów i zarabiać. Oprócz tego są też mieszkańcy pobliskiej wioski, którzy mają dla nas liczne zadania, a także kopalnie, gdzie czeka mnóstwo przygód. A w to wszystko można grać nawet we 4 osoby jednocześnie. Tryb kooperacyjny jest tutaj dostępny zarówno w wersji lokalnej, jak i sieciowej.

KeyWe

Platformy: PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series X/S, Switch

KeyWe to z jednej strony bardzo prosta, a z drugiej strony bardzo wymagająca gra. W niej wcielamy się dwa ptaki Kiwi, które zostały zatrudnione w placówce pocztowej w miejscowości Bungalow Basin. Chociaż nie mają one rąk, to muszą sobie radzić z segregowaniem listów i przesyłek, aby na czas trafiły do odbiorców. Dużym utrudnieniem są też pory roku i związane z tym zjawiska.

Kitaria Fables

Platformy: PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series X/S, Switch

Kitaria Fables momentalnie przywodzi na myśl Stardew Valley, bo tutaj też mamy symulator farmy. To jednak tylko jeden element tej gry, bo jednocześnie świat, w którym dzieje się cała akcja, zostaje zaatakowany przez siły ciemności. Celem gracza, a jakżeby inaczej, jest uratowanie go. W tym wypadku farma jest jedynie bazą, z której ruszamy na kolejne wyprawy. Jednak nie myślcie o zaniedbywaniu jej, bo bez odpowiedniej bazy trudno będzie pokonywać kolejnych wrogów.

We Were Here

Platforma: PC, PlayStation 4, Xbox One

We Were Here to cała seria, która składa się na pierwszą odsłonę oraz kolejne trzy części o podtytułach Together, Forever oraz Too. Są to wymagające gry logiczne, w których potrzebna jest współpraca obu graczy. Jeden z nich musi rozwiązywać zagadki, aby przechodzić do kolejnych pomieszczeń. Drugi w swoich lokacjach ma odpowiednie podpowiedzi, bez których partner nie będzie w stanie się obejść. Tylko dzięki komunikacji i wspólnemu kombinowaniu uda Wam się przejść każdą z tych gier. Chociaż po tym opisie może się wydawać, że to łatwizna, to uwierzcie mi, że We Were Here to duże wyzwanie.

Dying Light 2

Platformy: PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series X/S

Dying Light 2 to najnowsza i długo wyczekiwana, polska produkcja studia Techland. Niemal na całym świecie została bardzo dobrze przyjęta tak przez recenzentów, jak i graczy (pozdrawiamy Włochów). Twórcy obiecywali ciekawą fabułę, zmieniający się świat i mnóstwo dobrej zabawy i słowa dotrzymali. Co ważne, w grę można grać w kilka osób, chociaż w tym przypadku tryb kooperacyjny jest realizowany tylko i wyłącznie przez sieć, więc każdy z graczy musi mieć własną kopię gry. To z pewnością wada, biorąc pod uwagę cenę Dying Light 2, ale zabawy jest od groma i jeszcze trochę.

Untitled Goose Game

Platformy: PC, PlayStation 4, Xbox One, Switch

A co powiecie na grę, w której wcielacie się w gęś? Brzmi głupio i dziecinnie? Nic z tych rzeczy! Untitled Goose Game to produkcja dużo bardziej wymagająca, niż mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka. Ta niezależna produkcja szturmem podbiła serca i umysły graczy i jeśli jeszcze nie mieliście okazji jej wypróbować, to powinniście jak najszybciej nadrobić zaległości, najlepiej właśnie we dwoje. Cel jest prosty — jak najbardziej uprzykrzyć życie mieszkańcom miasta. Wymaga to inwencji twórczej i współpracy, ale daje sporo satysfakcji.

A jeśli czegoś Waszym zdaniem brakuje, to dajcie znać w komentarzach, jakie gry kooperacyjne są godne uwagi!

