Microsoft testuje nowy plan Xbox Game Pass. Spodoba się Polakom

Microsoft szykuje dużą zmianę w usłudze Xbox Game Pass. Ta zostanie wzbogacona o zupełnie nowy plan. Testy już się rozpoczęły.

Xbox Game Pass wkrótce przejdzie zmiany, które powinny spodobać się użytkownikom. Chodzi o zupełnie nowy plan, który jest już testowany. Szkoda, że na razie tylko w Kolumbii i Irlandii.

Xbox Game Pass z planem rodzinnym

Microsoft przyznał, że testuje zupełnie nowy plan w usłudze Xbox Game Pass. Na razie został on uruchomiony tylko w Kolumbii i Irlandii, ale jeśli okaże się sukcesem, to wkrótce powinien być dostępny na całym świecie. Chodzi o plan rodzinny, w ramach którego dostępem do gier będziemy mogli dzielić się z innymi osobami.

Na ten moment plan rodzinny pozwala na dzielenie się dostępem do usługi w sumie z czterema dodatkowymi osobami. Nie znamy ceny nowego abonamentu, ale wiadomo, że miesiąc Xbox Game Pass Ultimate zostanie zamieniony na 18 dni Xbox Game Pass w planie rodzinnym. Biorąc pod uwagę, że standardowa cena Ultimate to 54,99 zł, to nowy abonament powinien kosztować około 90-95 zł.

Oprócz tego Microsoft wprowadził do Windowsa 11 nowy widżet Xbox Game Pass, który informuje o grach dodanych do usługi. Na razie jest on dostępny w kanale Insider.

Zobacz: Xbox Game Pass to nie wszystko. Pograć za grosze można w wielu miejscach

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Miguel Lagoa / Shutterstock.com

Źródło tekstu: PCWorld