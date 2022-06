Xbox Game Pass to nie wszystko. Pograć za grosze można w wielu miejscach

Nowe gry kosztują dzisiaj po 200, 250, a czasami nawet 350 zł i to w podstawowej wersji. Odpowiedzią na to mają być usługi abonamentowe. Konkurencja na tym rynku jest coraz większa, więc czas porównać, co oferują poszczególne serwisy.

Wszyscy chyba zgodzimy się ze stwierdzeniem, że granie nie należy do najtańszych zainteresowań. Zakup porządnego gamingowego komputera to wydatek kilku tysięcy złotych. W przypadku konsol jest dużo taniej, ale to nadal pułap około 3000 zł, a przecież nie każdy może sobie pozwolić na taki wydatek. Jeśli dorzucimy do tego ceny najnowszych gier, za które coraz częściej musimy zapłacić po 300-350 zł, to robi się spora sumka. Nie trzeba kupować każdej nowości, ale wystarczy kilka w roku, aby nadszarpnąć domowy budżet.

Częściowym rozwiązaniem tego problemu mają być usługi, które oferują gry w ramach comiesięcznego abonamentu. Najbardziej znanym i oczywistym serwisem tego typu jest Xbox Game Pass, ale musicie wiedzieć, że nie jest jedynym. Właśnie zadebiutowała w Polsce nowa oferta PlayStation Plus, która ma być konkurencją dla Microsoftu. Do tego dochodzą jeszcze usługi poszczególnych wydawców, jak EA Play lub Ubisoft+, a także serwisy do grania w chmurze, które w kilku pakietach również oferują gry. Co w takiej sytuacji wybrać? Przyjrzymy się, co oferują poszczególne usługi.

W poniższej ankiecie możecie też zagłosować na najlepszy Waszym zdaniem serwis z abonamentem na gry:

Ankieta Jaka jest najlepsza usługa z abonamentem na gry? Xbox Game Pass PlayStation Plus EA Play Ubisoft+ GeForce Now Google Stadia Nintendo Switch Online

Źródło zdjęć: BlurryMe, nikkimeel, Ascannio, Sergei Elagin, Postmodern Studio, SolidMaks, Miguel Lagoa / Shutterstock.com