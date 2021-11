Xbox Game Pass — nowe gry w listopadzie są rewelacyjne

Microsoft ogłosił, jakie gry zostaną dodane do Xbox Game Pass w listopadzie. Na liście jest wiele rewelacyjnych produkcji. Kiedy znajdziemy na nie wszystkie czas?

Microsoft ujawnił listę gier, które w najbliższym czasie zostaną dodane do usługi Xbox Game Pass na konsolach, PC-tach i w chmurze. Trzeba uczciwie przyznać, że jeśli mielibyśmy porównać to zestawienie do jakiegoś dania, to z pewnością zasłużyłoby ono na co najmniej jedną gwiazdkę w prestiżowym katalogu Michelin. Firma z Redmond przygotowała prawdziwą, gamingową biesiadę.

Xbox Game Pass — nowe gry w listopadzie 2021

W listopadzie Xbox Game Pass wzbogaci się o 9 nowych gier. Lista prezentuje się następująco:

Grand Theft Auto: San Andreas (konsole) - 11 listopada

(konsole) - 11 listopada It Takes Two (konsole, PC i chmura) - 4 listopada

(konsole, PC i chmura) - 4 listopada Forza Horizon 5 (konsole, PC i chmura) - 9 listopada

(konsole, PC i chmura) - 9 listopada Kill It with Fire (konsole, PC i chmura) - 4 listopada

(konsole, PC i chmura) - 4 listopada Unpacking (konsole, PC i chmura) - 2 listopada

(konsole, PC i chmura) - 2 listopada Football Manager 2022 Xbox Edition (konsole, PC i chmura) - 9 listopada

(konsole, PC i chmura) - 9 listopada Footbal Manager 2022 (PC) - 9 listopada

(PC) - 9 listopada Minecraft edycja Java i Bedrock (PC) - 2 listopada

(PC) - 2 listopada One Step from Eden (konsole i PC) - 11 listopada

Oczywiste hity tego miesiąca to przede wszystkim Forza Horizon 5, czyli najnowsza odsłona wyścigów Microsoftu oraz Football Manager 2022, czyli jedyny słuszny menadżer piłkarski, który debiutuje 9 listopada. Oprócz tego uwagę zwraca Minecraft oraz It Takes Two, które zapewnia kilka godzin świetnej zabawy w kooperacji z innymi graczem.

