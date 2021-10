Masz Amazon Prime? To dostaniesz rewelacyjne gry za darmo

Amazon Prime, które prawdopodobnie wykupiłeś kilka tygodni temu, to też comiesięczne, darmowe gry. Na listopad firma Jeffa Bezosa przygotowała rewelacyjną ofertę!

W tym miesiącu Amazon przygotował rewelacyjną ofertę dla polskich użytkowników. W cenie zaledwie 49 zł możemy wykupić roczny abonament Amazon Prime, w ramach którego każdy otrzymuje dostęp do usługi Amazon Prime Video, darmowej wysyłki ze sklepu Amazon.pl, jednej darmowej subskrypcji na Twitchu w miesiącu oraz darmowych gier. Firma właśnie ogłosiła, jakie tytuły zostaną rozdane w listopadzie i na liście jest kilka hitów.

Amazon Prime Gaming — darmowe gry w listopadzie

W listopadzie posiadacze Amazon Prime otrzymają w sumie 9 gier całkowicie za darmo (nie licząc tych 49 zł, które trzeba zapłacić za roczny abonament). Nie ma co się oszukiwać, interesująco prezentują się przede wszystkim trzy produkcje, ale jakie to są produkcje. Pełna lista darmowych gier Amazon Prime Gaming na listopad to:

Dragon Age: Inkwizycja

Control Ultimate Edition

Rise of the Tomb Raider

Rogue Heroes

Liberated

Puzzle Agent 2

Demon Hunter 2: New Chapter

BAFL — Brakes Are For Losers

Secret Files: Sam Peters

Chyba nie trzeba pisać, które są szczególnie ciekawie. To oczywiście Dragon Age, Control oraz Tomb Raider. Każda z nich to bardzo udana gra, która zapewnia wiele godzin dobre zabawy. To wszystko za 49 zł rocznie, a przecież w przyszłym miesiącu Amazon rozda kolejne gry, więc chyba warto.

