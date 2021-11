Battlefield 2042 na PC-tach będzie lepszy. Uczta dla PC Master Race

Battlefield 2042 za chwilę zadebiutuje na konsolach oraz PC-tach. To właśnie wersja na komputerach będzie tą najlepszą, bowiem obsłuży między innymi Ray Tracing oraz NVIDIA DLSS.

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, a na to się zapowiada, to Battlefield 2042 zadebiutuje 19 listopada, chociaż wybrańcy już tydzień wcześniej uzyskają dostęp do gry. Produkcja trafi na PC-ty oraz konsole zarówno poprzedniej (Xbox One i PlayStation 4), jak i nowej generacji (PlayStation 5 i Xbox Series X/S). Jednak to ta pierwsza wersja będzie tą najlepszą. Dlaczego?

Battlefield 2042 na PC

NVIDIA, we współpracy z Electronic Arts oraz DICE, wzbogaciła Battlefield 2042 o kilka rozwiązań, które nie będą dostępne na konsolach poprzedniej i nowej generacji. To między innymi technika śledzenia promieni, czyli po prostu Ray Tracing. Oprócz tego wyznawcy PC Master Race będą mogli też poprawić wydajność bez zauważalnej utraty jakości obrazu dzięki skalowaniu za pomocą NVIDIA DLSS. Wisienką, czy też truskawką na torcie (jak mawia były piłkarz) jest NVIDIA Reflex, czyli rozwiązanie optymalizujące opóźnienia systemowe, co przekłada się na szybszą reakcję na monitorze.

Z tej okazji Electronic Arts, DICE oraz NVIDIA wypuścili też nowy trailer, który prezentuje rozwiązania wykorzystane w PC-towej wersji Battlefield 2042. Możecie go zobaczyć powyżej.

