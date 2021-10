Plan na Cyberpunk 2077 się posypał. Dodatki będą później

Cyberpunk 2077 od początku nie idzie zgodnie z planem CD Projekt RED. Nawet dodatki do gry nie wyjdą w zakładanym terminie.

Plan na Cyberpunk 2077 od początku był mniej więcej jasny. Najpierw miała wyjść podstawka na PC-ty i konsole poprzedniej generacji, później wersja na konsole nowej generacji, czyli PlayStation 5 i Xbox Series X/S, a w międzyczasie też samodzielny tryb multiplayer oraz mniejsze i duże dodatki fabularne. Wszystko miało zostać sfinalizowane w 2021 roku. Jednak słaba premiera i liczne problemy sprawiły, że plan całkowicie się posypał.

Co z dodatkami do Cyberpunk 2077?

Niedawno CD Projekt RED ogłosiło, że Cyberpunk 2077 w wersji next-genowej zostanie wydany dopiero w 2022 roku. Podobnie jest z planowanymi dodatkami fabularnymi. Te również zostaną wydane dopiero w przyszłym roku, co właśnie zostało ogłoszone przez polskie studio. Nie wiadomo też, co z samodzielnym trybem multiplayer, który był zapowiadany jakiś czas temu. We wrześniu firma przyznała, że na razie nie ma takich planów i skupia się na rozgrywce dla pojedynczego gracza, ale w przyszłości planowane jest wzbogacenie gry o elementy sieciowe.

Cyberpunk 2077 zadebiutował w grudniu 2020 roku. Gra od początku borykała się z licznymi problemami, przez co została bardzo chłodno przyjęta przez graczy. Kłopoty dotykały przede wszystkim posiadaczy konsol poprzedniej generacji. Od tamtego czasu CD Projekt RED wydało ponad 10 aktualizacji, które rozwiązały większość palących problemów. Nadal jednak gra daleka jest od ideału. Chociaż fabuła wciąga niesamowicie, to rażą takie elementy, jak policja pojawiająca się nagle za plecami bohatera.

Zobacz: Masz Amazon Prime? To dostaniesz rewelacyjne gry za darmo

Zobacz: PlayStation Plus na listopad — znamy listę gier

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: CD Projekt RED

Źródło tekstu: CD Projekt RED