Dostałeś zaproszenie do beta-testów Wiedźmina 4? No to masz problem

Wiedźmin 4 to, obok GTA 6, prawdopodobnie jedna z najbardziej wyczekiwanych gier. Chociaż od premiery dzieli nas prawdopodobnie jeszcze kilka lat, to gracze żądni są jakichkolwiek informacji. Lepiej uważać, bo fakt ten postanowili wykorzystać oszuści.

Oszustwo na Wiedźmina 4

Na oficjalnym profilu Wiedźmina na Facebooku pojawiło się ostrzeżenie. CD Projekt RED ostrzega w nim, że nie ruszyły żadne beta-testy gry. Jeśli ktoś dostał do takich zaproszenie, to jest to zwykłe oszustwo.