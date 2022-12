Szykujcie portfele. Wiemy, kiedy ruszy zimowa wyprzedaż Steam

Wiemy, kiedy ruszy jedna z największych, corocznych wyprzedaży na Steam.

Steam regularnie planuje wyprzedaże przy okazji różnych wydarzeń, np. Halloween. Jednak największe i najważniejsze są dwie — letnia oraz zimowa. To w trakcie nich gracze mogą liczyć na najlepsze przeceny. Ta druga za chwilę się rozpocznie.

Za chwilę rusza zimowa wyprzedaż Steam

Zimowa wyprzedaż Steam rusza już w przyszłym tygodniu. Corocznie promocje rozpoczną się 22 grudnia o godzinie 16:00 czasu polskiego. Czasu na zakup gier, w które ostatecznie i tak nie zagramy, będziemy mieli sporo, bo wyprzedaż zakończy się dopiero 5 stycznia 2023 roku.

Na co możemy liczyć w tym roku? Jak zawsze dokładna lista przecen i ich wysokość pozostają tajemnicą. Z opublikowanego przez Steam wideo możemy wywnioskować, że na pewno taniej kupimy Fallout 76, F1 Manager 2022, Sonic Frontiers, Persona 5 Royal, Two Point Hospital czy też Ready or Not. Pełna lista powinna się składać z setek, a pewnie nawet tysięcy tytułów.

Przy okazji Valve zdradziło datę wyprzedaży z okazji Chińskiego Nowego Roku. Ta potrwa od 16 do 23 marca 2023 roku.

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: The Verge