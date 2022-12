Valve testuje konsolę stacjonarną do gier ze Steam

Pracownicy Valve przyznali, że testują różne urządzenia. Wśród nich jest także konsola stacjonarna do grania na kanapie.

Inżynierowie Valve, którzy pracują nad Steam Deckiem, zdradzili kilka ciekawych informacji na temat innych planów firmy. Okazuje się, że tworzą oni wiele sprzętów koncepcyjnych, które pozwalałyby na granie na różne sposoby. Wśród takich pomysłów pojawiła się także konsola stacjonarna, na której — niczym PlayStation 5 lub Xbox Series X/S — gralibyśmy z poziomu kanapy.

Valve pracuje nad konsolą stacjonarną?

Valve wielokrotnie próbowało produkować własne sprzęty do grania i nie zawsze te próby okazywały się sukcesem. Chyba największą porażką firmy były komputery z serii Steam Machines, których — nie ma co owijać w bawełnę — po prostu nikt nie chciał. Niewiele lepiej było w przypadku Steam Controllera, który co chwilę był przeceniany, aby pozbyć się egzemplarzy zalegających w magazynach.

Inaczej ma się sprawa ze Steam Deckiem oraz goglami wirtualnej rzeczywistości SteamVR. Oba te sprzęty cieszą się dużym, a nawet bardzo dużym zainteresowaniem. Wobec tego nie powinna dziwić informacja, że Valve pracuje nad kolejnymi sprzętami. Na razie to tylko pomysły i projekty, ale wśród nich pojawiła się konsola stacjonarna. Nie oznacza to, że taki sprzęt trafi do sprzedaży, ale byłaby to ciekawa idea.

Wyobraźcie sobie takiego Steam Decka, tylko wydajniejszego, bo mógłby mieć większy rozmiar, a przez to łatwiej byłoby odprowadzać ciepło. Wiele zależałoby od ceny i możliwość, ale pomysł grania w gry ze Steama na konsoli podłączonej do telewizora wydaje się ciekawy. Tylko tutaj jest już spora konkurencja w postaci właśnie PlayStation 5 czy Xbox Series X/S (chociaż częściowo z innymi grami), telewizorów z GeForce Now czy podstawek typu NVIDIA Shield. Może kiedyś Valve podejmie próbę rywalizacji na tym rynku.

Na razie wiemy, że kolejna wersja Steam Decka, bo jest to sprzęt multi-generacyjny, nie będzie lepsza pod względem wydajności. Inżynierowie skupiają się na ulepszeniu innych aspektów urządzenia.

