Steam Deck za darmo! Polacy mają okazję na zdobycie konsoli

Marzysz o konsoli Steam Deck, ale nie chcesz wydawać na nią kilku tysięcy złotych? Za kilka dni będzie okazja, aby zdobyć ją całkowicie za darmo!

Steam Deck to ciekawy sprzęt. Urządzenie wielkości przenośnej konsoli pozwala na zabawę w grach PC-towych i to także w terenie. Jednak sprzęt jest stosunkowo drogi. W lepszej wersji z 512 GB pamięci SSD NVMe trzeba za niego zapłacić nawet 3099 zł. Właśnie ten wariant będzie do zdobycia za darmo, także przez Polaków.

Steam Deck za darmo!

Z okazji The Game Awards 2022 Valve przygotowało rewelacyjną promocję, w ramach której całkowicie za darmo rozda 120-180 Steam Decków! Egzemplarz konsoli będzie losowany co minutę wśród osób oglądających transmisję z rozdania nagród, którą odbędzie się w nocy z 8 na 9 grudnia. Na liście krajów, które objęte są promocją, znajduje się również Polska.

Aby uczcić The Game Awards, otwartą sprzedaż Steam Decka i świat gier ogółem, będziemy losować rozdanie jednego Steam Decka 512 GB co minutę podczas transmisji The Game Awards na żywo. Zarejestruj się poniżej, by zdobyć szansę na wygraną!

- informuje Valve.

Aby mieć szansę na zdobycie darmowego Steam Decka, trzeba spełnić kilka wymagań. Przede wszystkim konieczne jest posiadanie zweryfikowanego konta Steam, na którym dokonaliśmy zakupu w dniach między 14 listopada 2021 i 14 listopada 2022 roku. Oprócz tego konieczne będzie zarejestrowanie się w konkursie oraz śledzenie transmisji z The Game Awards 2022 poprzez Steam.tv. Zwycięzcy będą ogłaszani na czacie.

Szczegóły znajdziecie na dedykowanej stronie Steam.

Źródło zdjęć: Mr.Mikla / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Valve