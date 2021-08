Sony poprawia wsteczną kompatybilność w PlayStation 5

Sony poprawiło na PlayStation 5 obsługę gier w ramach wstecznej kompatybilności. To dzięki temu Rocket League może działać w 120 Hz.

Nie tak dawno dowiedzieliśmy się, że gra Rocket League w wersji na PlayStation 5 będzie jednak działać z płynnością 120 Hz, chociaż początkowo miało to być niemożliwe. Okazuje się, że to nie tylko zasługa samych programistów, ale przede wszystkim Sony, które zaktualizowało SDK (Software Development Kit) i tym samym umożliwiło tego typu poprawę.

PlayStation 5 poprawia wsteczną kompatybilność

Do tej pory SDK konsoli PlayStation 5 pozwalało na działanie gier w ramach wstecznej kompatybilności z maksymalnym odświeżaniem 60 Hz. Była to dziwna decyzja Japończyków, bo przecież natywne gry na PS5 mogą powstawać nawet w 120 Hz. Między innymi dlatego, przynajmniej na początku, twórcy Rocket League twierdzili, że ich gra nie może działać na konsoli Sony z taką płynnością. Dopiero po zmianie SDK stało się to możliwe i teraz również gry z PS4 mogą zostać zoptymalizowane pod 120 klatek na sekundę. Na tym jednak nie koniec pozytywnych zmian dla graczy.

Nowe SDK zmienia też sposób obsługi zapisów pamięci gier z PlayStation 4 na PlayStation 5. Wcześniej gracze na PS5 musieli najpierw pobrać grę w wersji na starszą konsolę, następnie przesłać zapis gry do chmury i dopiero wtedy zaktualizować daną produkcję do wersji na PS5, a następnie pobrać save'a. Było to skomplikowane i kompletnie nieintuicyjne, ale problemem było właśnie Software Development Kit. Nowa wersja SDK usuwa tę niedogodność i znacząco ułatwia cały proces.

Zobacz: Planujesz kupno PlayStation 5? Sony ma dla Ciebie dobre informacje

Zobacz: Sony nie traci już na PlayStation 5

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Kerde Severin (Pexels)

Źródło tekstu: KitGuru