Planujesz kupno PlayStation 5? Sony ma dla Ciebie dobre informacje

Jeśli planujesz w najbliższych miesiącach zakup PlayStation 5, to Sony ma dla Ciebie dobre informacje. Prawdopodobnie nie będzie miał większych problemów z nabyciem konsoli.

PlayStation 5 zadebiutowało w listopadzie 2020 roku i od początku było produktem mocno deficytowym. W pierwszych miesiącach trzeba było mieć sporo szczęścia i szybkie ręce do klikania na klawiaturze, aby w normalnej cenie kupić PS5. To zaczęło się zmieniać w ostatnich tygodniach, bowiem konsola jest coraz część dostępna, również w polskich sklepach (chociaż często w dziwnych zestawach). Jeśli czekacie na jeszcze lepszą dostępność, to Sony ma dla Was dobre informacje.

Lepsza dostępność PlayStation 5

W trakcie ostatniej rozmowy z okazji ogłoszenia wyników finansowych Sony przyznało, że do końca roku dostępność PlayStation 5 powinna być dużo lepsza. Japońskiej firmie udało się zabezpieczyć odpowiednią liczbę podzespołów, dzięki czemu uda im się spełnić zakładane cele produkcyjne. W sumie w 2021 roku na światowe rynki ma trafić 14,8 mln egzemplarzy PlayStation 5. W pierwszym kwartale było to zaledwie 2,3 mln, więc pozostałe 12,5 mln przypada na kolejne miesiące. Warto tutaj podkreślić, że Sony mówi o roku fiskalnym, który w ich przypadku wypada od kwietnia do marca.

Niedobór półprzewodników ma wpływ na różne obszary i poprzez różne środki podejmujemy pewne działania. W przypadku PS5 wyznaczono cel sprzedaży konsol na ten rok i zabezpieczyliśmy niezbędną do tego liczbę chipów. Jeśli chodzi o dostawy półprzewodników, nie jesteśmy zaniepokojeni.

- skomentował sprawę Hiroki Totoki, dyrektor finansowy Sony.

Jednocześnie Sony podkreśla, że o ile teraz udało im się zabezpieczyć odpowiednią liczbę podzespołów, to nie jest powiedziane, że tak samo będzie w przyszłości. Nadal są duże problemy z produkcją półprzewodników i w przyszłości mogą one wpłynąć negatywnie na dostępność PlayStation 5. Dla samych Japończyków ważne jest też to, że przestali sprzedawać konsolę po kosztach.

