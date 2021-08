Na PC-ty trafi więcej gier ekskluzywnych z PlayStation

Sony potwierdziło, że zakupienie studia Nixxes Software przełoży się na więcej gier ekskluzywnych z PlayStation na komputerach.

Sony coraz chętniej i śmielej zerka w kierunku rynku PC-towego. Chociaż nadal Japończycy mają w swojej ofercie wiele gier ekskluzywnych na konsole PlayStation, to coraz więcej z nich trafia na komputery. Zaczęło się od Horizon Zero Dawn i Days Gone, ale szykowana jest również PC-towa wersja Uncharted 4. Prawdopodobnie na tym się nie skończy, bowiem Sony niedawno kupiło Nixxes Software.

Gry z PlayStation na PC

Na początku lipca Sony poinformowało o przejęciu studia Nixxes Software, które specjalizuje się między innymi w tworzeniu portów na PC-ty. Już wtedy sugerowano, że taka firma w portfolio Japończyków jest potrzeba właśnie po to, aby kolejne produkcje ekskluzywne przenieść na komputery. Teraz zostało to potwierdzone przez samego prezesa Sony Interactive Entertainment - Jima Ryana.

Cieszymy się również z naszych wysiłków, aby wprowadzić nasze marki na PC-ty. Co prawda jest to wciąż w powijakach, ale nie możemy się doczekać współpracy z Nixxes, które nam w tym pomoże.

- powiedział Jim Ryan, prezes SIE, w rozmowie z Famitsu.

Takie podejście ma wiele sensu. Z jednej strony Sony nie będzie obciążać swoich głównych oddziałów, które nadal będą skupiać się na tworzeniu gier na konsole PlayStation. Jednocześnie Nixxes Software zajmie się konwertowaniem ich na PC-ty, więc wszyscy będą zadowoleni. Poza tym Nixxes zajmuje się nie tylko przenoszeniem gier na komputery, ale także wprowadzaniem w nich nowych rozwiązań. Ostatnio firma zaimplementowała AMD FidelityFX Super Resolution w grze Marvel's Avengers.

Jeśli miałby wybierać, jakie gry z PlayStation powinny trafić na PC-ty, to z całą pewnością w pierwszej kolejności wybrałbym: God of War, Marvel's Spider-Man, The Last of Us oraz Ratchet & Clank. A w co Wy najchętniej zagralibyście na swoich komputerach z portfolio Sony?

Zobacz: PlayStation 5 już z obsługą SSD-ków, ale parę rzeczy musisz wiedzieć

Zobacz: Oto pierwszy dysk SSD NVMe kompatybilny z PlayStation 5

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Sony

Źródło tekstu: TweakTown, Famitsu