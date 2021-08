Sony nie traci już na PlayStation 5

Sony potwierdziło, że nie nie sprzedaje już konsoli PlayStation 5 poniżej kosztów produkcji.

Sony skorygowało swoje prognozy finansowe na 2021 rok i z tej okazji podzieliło się kilkoma interesującymi informacjami na temat wyników swoich poszczególnych usług oraz produktów. Jedną z bardziej intrygujących informacji jest ta, że Sony PlayStation 5 w wersji z napędem nie jest już dłużej sprzedawane ze stratą. Jeśli natomiast chodzi o konsolę w wersji cyfrowej, straty mają być rekompensowane przez sprzedaż innych urządzeń, w tym konsol PlayStation 4.

Wbrew pozorom to dla Sony całkiem duże osiągnięcie, ponieważ wychodzenie na zero w przypadku sprzedaży samych konsol bynajmniej nie jest czymś oczywistym. Warto pamiętać, że głównym źródłem zarobku dla producentów jest sprzedaż gier oraz subskrypcji, w związku z czym sprzedawanie sprzętu poniżej kosztów produkcji jest często spotykaną praktyką.

W przypadku Sony mogliśmy się z nią spotkać zarówno podczas debiutu PlayStation 5, jak i dwóch poprzednich generacji: PlayStation 4 oraz PlayStation 3. W przypadku tego ostatniego Japończycy potrzebowali dobrych kilku lat, by zacząć wychodzić na zero. To i tak lepiej niż Microsoft, który podczas sporu sądowego Epic Games i Apple przyznał, że na sprzedaży Xboksów nie zarabia w ogóle.

PlayStation Plus - maleje liczba subskrybentów

Ale żeby nie było zbyt różowo, spadła liczba użytkowników PlayStation Plus. Fakt, że spadła z 47,6 miliona do 46,3 miliona, a więc przy tej skali raczej symbolicznie, więc raczej nie jest to dla Japończyków powód do większego niepokoju. Co innego, gdyby miało to być początkiem dłuższego trendu - czas pokaże.

