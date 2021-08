Quake II RTX do kupienia całkiem za darmo

W 2019 roku wydano roku wydano odświeżoną wersję gry Quake II z ulepszeniami wprowadzonymi przez Nvidię. Teraz grę tę można kupić na GOG.com zupełnie za darmo.

Krótko po wylądowaniu na obcej powierzchni dowiadujesz się, że z setek Twoich ludzi zostało zaledwie kilku. Teraz musisz przebić się przez silnie ufortyfikowane instalacje wojskowe, pokonać obronę miast i wyłączyć machinę wojenną wroga. Dopiero wtedy los ludzkości będzie znany.

To krótki opis przedstawiciela jednej z najbardziej kultowych serii gier sprzed lat. Quake II, oryginalnie wydany w 1997 roku, w 2019 roku doczekał się odświeżonej wersji z dopiskiem RTX.

Zobacz: EmuOS - baw się na Windows 98, graj za darmo w Quake, Wolfenstein, Doom, Hexen i Half-Life

Zobacz: Microsoft kupuje Bethesdę, wydawcę The Elder Scrolls, Fallouta, Wolfensteina, DOOMa, Quake'a i innych

Quake II RTX opiera się na pracy Christopha Schieda i zespołu Karlsruhe Institute of Technology, którzy dodali ray tracing do gry, bazując na kodzie Quake II Pro. Nvidia wprowadziła do tego nowe efekty wizualne ze śledzeniem ścieżki, poprawiła teksturowanie i wprowadziła dziesiątki innych zmian i ulepszeń, dzięki czemu wrażenia z rozgrywki mogą konkurować z grami tworzonymi dzisiaj.

Quake II RTX zawiera 3 poziomy z oryginalnej dystrybucji shareware. Gra jest dostępna w sklepie na stronie gog.com, gdzie jej cena wynosi teraz 0 zł. Warto się pospieszyć, bo nie wiadomo, jak długo ta świetna okazja potrwa. Quake II RTX działa na komputerach z systemem Windows 7 lub nowszym.

Zobacz: Nvidia na Gamescom 2021: gry z ulepszeniami dla GeForce RTX oraz Battlefield 2042 w zestawie

Zobacz: Sony poprawia wsteczną kompatybilność w PlayStation 5

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: GOG.com

Źródło tekstu: GOG.com