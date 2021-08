Nvidia na Gamescom 2021: gry z ulepszeniami dla GeForce RTX oraz Battlefield 2042 w zestawie

Nvidia jest obecna na wirtualnych targach Gamescom 2021. Firma pokazała między innymi gry Marvel’s Guardians of the Galaxy i Dying Light 2 Stay Human z ulepszeniami dla GeForce RTX oraz grę Battlefield 2042 w zestawach z komputerami stacjonarnymi i laptopami.

Marvel’s Guardians of the Galaxy z Nvidia DLSS i ray tracingiem

Nvidia ogłosiła, że wraz z premierą Strażników Galaktyki Marvela 26 października tego roku, wersja na PC będzie dostępna z efektami ray tracingu i Nvidia DLSS, zapewniając posiadaczom kart graficznych GeForce RTX najlepsze wrażenia.

Marvel’s Guardians of the Galaxy łączy oryginalną fabułę i elektryzującą rozgrywkę dla jednego gracza z awangardową estetyką. Dzięki dodaniu ray tracingu i technologii NVIDIA DLSS pecetowi gracze będą mogli cieszyć się świetną atmosferą tego niezwykłego wszechświata oraz rozgrywką w jeszcze wyższej wydajności.

– powiedział Olivier Proulx, starszy producent, Eidos-Montréal

Dying Light 2 Stay Human z Nvidia DLSS i ray tracingiem

Dying Light 2 Stay Human ukaże się w grudniu 2021 roku i będzie wspierać technologię Nvidia DLSS, a także zawierać takie efekty, jak odbicia ze śledzeniem promieni, globalne oświetlenie i realistyczne cienie.

Nasza współpraca z Nvidią pomogła nam stworzyć grę, która zapewnia prawdziwie wciągające wrażenia graczom Dying Light 2. Ray tracing zwiększa realizm naszego bezlitosnego, zainfekowanego świata, podczas gdy technologia NVIDIA DLSS zapewnia ogromny wzrost wydajności bez poświęcania jakości obrazu, dzięki czemu gracz nie przegapi absolutnie niczego podczas swojej podróży.

– powiedział Tomasz Szałkowski, Rendering Director, Techland

Battlefield 2042 w zestawie z komputerami z GeForce RTX

W czerwcu tego roku ogłoszono, że Nvidia jest oficjalnym partnerem graficznym Battlefield 2042, a gra będzie obsługiwać technologie Nvidia DLSS i Nvidia Reflex. Battlefield 2042 wspiera mnóstwo technologii kart GeForce RTX, dostarczając wielbicielom tego tytułu niezapomniane wrażenia z rozgrywki.

Na targach Gamescom ujawniono, że Battlefield 2042 będzie przez ograniczony czas dołączany przy zakupie wybranych komputerów stacjonarnych i laptopów z GeForce RTX.

Dzięki przełomowemu zestawowi technologii Nvidia jesteśmy w stanie uczynić Battlefield 2042 najbardziej zaawansowanym technologicznie tytułem serii Battlefield w historii. Nvidia DLSS i Nvidia Reflex zapewniają maksymalną wydajność, jakość obrazu i najniższą latencję, zapewniając najwyższą jakość rywalizacji. Jesteśmy podekscytowani współpracą z firmą Nvidia jako naszym oficjalnym partnerem platformy graficznej PC. Umożliwiło to zaprezentowanie działań wojennych na bezprecedensową skalę i z dynamicznie zmieniającym się polem bitew.

– powiedział Seth Christie, dyrektor ds. technologii w EA Studios Europe

Escape from Tarkov i Rust otrzymują optymalizację Reflex

Nvidia wydała właśnie aktualizację rozwiązania Nvidia Reflex, która zawiera optymalizacje dla gier opartych na silniku Unity oraz ulepszenia trybu Boost. Pierwsze dwa tytuły, które zostaną zaktualizowane, to Rust i Escape From Tarkov, dwie niezwykle popularne gry wieloosobowe zbudowane na silniku Unity. W Escape from Tarkov opóźnienie zostało zmniejszone do 58% (z 38%), a Rust do 51% (z 38%).

Inne wieści z Gamescom 2021

26 sierpnia odbędzie się premiera Myst z technologią Nvidia DLSS i odbiciami opartymi na ray tracingu. Wsparcie dla Nvidia DLSS może ponad dwukrotnie zwiększyć wydajność w grze. Myst integruje również DLSS z trybem VR, umożliwiając rozgrywkę w klasyczną grę logiczną w rozdzielczości 4864 x 2448 pikseli przy zachowaniu 90 klatek na sekundę, co zapewnia płynność rozgrywki i złudzenie wciągania w świat gry.

Odpowiedzialnością, którą bierzesz na siebie, gdy remasterujesz klasyczną grę taką jak Myst, jest przeniesienie wizualnej wierności tej gry na wyższy poziom. Ray tracing pozwala graczom przeżyć ulubione momenty Myst w zupełnie nowym świetle, a technologia Nvidia DLSS zapewnia płynną wydajność podczas podróży nowej generacji graczy w przeszłość.

– powiedziała Hannah Gamiel, dyrektor ds. rozwoju, Cyan Worlds

GRIT to nowa gra typu battle royale osadzona na Dzikim Zachodzie, która wystartuje 1 września we wczesnym dostępie z obsługą Nvidia DLSS. Technologia ta pozwoli zwiększyć wydajność nawet o 60% w 4K.

Aby wygrać na Dzikim Zachodzie, zawsze potrzebujesz najlepszej broni przy boku. Nvidia DLSS to najlepsza broń dla graczy, ponieważ zapewnia maksymalną wydajność i jakość obrazu, dzięki czemu możesz dosiąść i pokonać wszystkich rewolwerowców na swojej drodze.

– powiedział Jon Mavor, zespół GRIT

SYNCED: Off Planet zostanie uruchomiony z Nvidia DLSS oraz odbiciami i cieniami opartymi na ray tracingu. Nvidia DLSS zwiększy wydajność bez poświęcania jakości obrazu. Dzięki połączeniu tej technologii i ray tracingu, gracze korzystający z kart GeForce RTX zyskają niezrównane wrażenia z gry.

Bright Memory: Infinite będzie miało premierę pod koniec 2021 roku z technologią Nvidia DLSS i ray tracingiem. Odbicia, cienie, efekty kaustyki i globalnego oświetlenia uprzyjemnią grę.

Loopmancer zostanie uruchomiony z technologią Nvidia DLSS i wykorzystującymi ray tracing odbiciami, cieniami i globalnym oświetleniem.

Chivalry 2 zyskuje wzrost wydajności z DLSS.

W Chivalry 2 chcieliśmy, by nasi gracze poczuli atmosferę ogromnych bitew, ze zderzającymi się mieczami, płonącymi strzałami i rozległymi oblężeniami zamków. NVIDIA DLSS gwarantuje, że w trakcie bitwy nasi gracz zawsze uzyska maksymalną wydajność i wierność wizualną.

– powiedział Brian Etheridge, dyrektor wydawniczy, Tripwire Interactive

Faraday Protocol obsługujący DLSS już w dniu premiery, oferuje dzięki temu wydajność zwiększoną nawet o 75% w rozdzielczości 4K.

Niedawno firma Nvidia uruchomiła obsługę Nvidia DLSS w Proton, umożliwiając graczom korzystającym z Linuksa granie w gry z interfejsem API Vulkan przy użyciu technologii Nvidia DLSS (DOOM Eternal, No Man’s Sky i Wolfenstein: Youngblood). W przyszłym miesiącu wsparcie zostanie rozszerzone na dziesiątki gier DirectX 11 i DirectX 12, w tym Control, Cyberpunk 2077, Death Stranding, F1 2020, Mechwarrior 5: Mercenaries i Necromunda: Hired Gun.

Osiem nowych myszy zostało przetestowanych i uzyskało certyfikat zgodności z systemem Reflex. Podłączenie myszy zgodnej z tą technologią do monitora z Nvidia Reflex Latency Analyzer umożliwia pomiar opóźnień w systemie „kliknij, aby wyświetlić”.

