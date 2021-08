Call of Duty: Vanguard - jak wziąć udział w testach alpha?

Już niedługo ruszą testy alpha gry Call of Duty: Vanguard. Dla kogo będą dostępne i jak wziąć w nich udział?

Kilka dni temu Activision oficjalnie zaprezentowało Call of Duty: Vanguard. Wiemy, że gra fabularnie wraca do czasów II Wojny Światowej, a premiera zaplanowana jest na 5 listopada w wersji na PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S oraz Xbox One. Jednak wcześniej twórcy zaplanowali darmowe alpha testy. Kto może wziąć w nich udział i jaki jest ich termin?

Call of Duty: Vanguard - testy alpha

Activision oraz Sledgehammer ogłosili, że testy alpha gry Call of Duty: Vanguard odbędą się w dniach od 27 do 29 sierpnia. Co ważne, będą one całkowicie darmowe. Na tym jednak kończą się dobre informacje, ponieważ wersja alpha produkcji będzie dostępna tylko i wyłącznie dla posiadaczy konsol PlayStation 5 oraz PlayStation 4. Do tego konieczne będzie zainstalowanej jednej z wcześniejszych wersji CoD-a: Modern Warfare, Warzone lub Black Ops Cold War.

W trakcie 3-dniowych testów alpha posiadacze PS4 lub PS5 będą mieli okazję przetestować zupełnie nowy tryb o nazwie Champion Hill. To wariacja na temat trybu Battle Royale, w którym udział biorą udział 2-, 3- lub 4-osobowe zespoły. Wszystkie zaczynają z dokładnie takim samym wyposażeniem, ale dzięki eliminacjom i zebranym pieniądzom możliwe będzie ulepszenie rynsztunku. Od zwykłego, drużynowego Battle Royale różni się to między innymi sposobem rozgrywania na zasadzie turniejowej drabinki, na czterech różnych arenach.

Źródło zdjęć: Activision

Źródło tekstu: Activision