PlayStation Plus droższy niż Netflix. Znamy polskie ceny

Nowe pakiety PlayStation Plus mają być odpowiedzią Sony na Xbox Game Pass. Właśnie poznaliśmy oficjalne, polskie ceny usługi. Tanio nie będzie.

Kilka tygodni temu PlayStation zapowiedziało nowe wersje swojej usługi PS Plus. Ta do tej pory była wymagana między innymi do grania online. Teraz dojdą nowe pakiety, w ramach których otrzymamy dostęp do bogatej biblioteki gier. Ma to być odpowiedź na Xbox Game Pass, które świetnie zostało przyjęte przez graczy.

PlayStation Plus — polskie ceny

Przy zapowiedzi PlayStation podało jedynie europejskie ceny w euro. Przeliczenie po aktualnym kursie nigdy nie oddaje rzeczywistej ceny, jaką będą musieli zapłacić za usługę Polacy. Na szczęście dzisiaj, na oficjalnej stronie PlayStation, pojawiły się oficjalne, polskie ceny za dostęp do poszczególnych wersji PS Plus. Tanio niestety nie będzie.

Ceny za poszczególne pakiety PlayStation Plus to:

PS Plus Essential — 37 zł miesięcznie / 100 zł za 3 miesiące / 240 zł za 12 miesięcy

— 37 zł miesięcznie / 100 zł za 3 miesiące / 240 zł za 12 miesięcy PS Plus Extra — 58 zł miesięcznie / 165 zł za 3 miesiące / 400 zł za 12 miesięcy

— 58 zł miesięcznie / 165 zł za 3 miesiące / 400 zł za 12 miesięcy PS Plus Premium — 70 zł miesięcznie / 200 zł za 3 miesiące / 480 zł za 12 miesięcy

Warto w tym miejscu przypomnieć, że PlayStation Plus Essential to dokładnie ten sam pakiet, który znaliśmy do tej pory. Wersja Extra daje dostęp do 400 gier na PS4 i PS5 zarówno z portfolio PlayStation Studio, jak i firm trzecich. Pakiet Premium to z kolei dodatkowe gry z PSX, PS2, PS3 oraz PSP (przez chmurę PS Now) czy też wersje próbne gier. Co ważne, PlayStation Now zostanie udostępnione także w Polsce (do tej pory usługa nie była u nas dostępna oficjalnie).

Google News Chcesz być na bieżąco?

