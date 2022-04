VRR dostępny na PlayStation 5, ale jest duży haczyk

PlayStation wprowadza na PS5 długo wyczekiwaną obsługę VRR, czyli Variable Refresh Rate. Rzecz w tym, że w tym wszystkim jest jeden, ale duży haczyk.

Kilka tygodni temu PlayStation poinformowało, że wkrótce konsola PS5 zostanie wzbogacona o obsługę VRR, czyli Variable Refresh Rate. Ten czas w końcu nadszedł. Nie oznacza to jednak, że technikę synchronizacji obrazu uruchomicie w każdej grze. Nie ma tak dobrze.

VRR na PlayStation 5

Obsługa Variable Refresh Rate, jako aktualizacja oprogramowania konsoli PlayStation 5, trafi do graczy na całym świecie jeszcze w tym tygodniu. Wiadomo, że do jej obsługi wymagany jest odpowiedni telewizor lub monitor ze złączem HDMI 2.1, więc z tego rozwiązania i tak nie skorzystają wszyscy gracze. Poza tym jest jeszcze jedno ograniczenie.

PlayStation poinformowało, że na początek VRR dostępne będzie tylko w wybranych grach. Na ten moment lista prezentuje się następująco:

Astro's Playroom

Call of Duty: Vanguard

Call of Duty: Black Ops Cold War

Deathloop

Destiny 2

Devil May Cry 5 Special Edition

DIRT 5

Godfall

Marvel's Spider-Man Remastered

Marvel's Spider-Man: Miles Morales

Ratchet & Clank: Rift Apart

Resident Evil Village

Tiny Tina's Wonderlands

Tom Clancy's Rainbow Six Siege

Tribes of Midgard

Oznacza to, że VRR nie zadziała w każdej grze na PlayStation 5. To jednak nic dziwnego, bo skoro technika do tej pory nie była dostępna na konsoli, to twórcy gier nie dbali o jej implementację. Teraz powinno się to zmienić i niemal każda gra, która będzie wychodzić na PS5, zapewne VRR będzie już obsługiwać.

Możemy mieć też nadzieję, że deweloperzy zdecydują się na zaktualizowanie gier już dostępnych na PS5, a których nie ma na powyższej liście, aby Variable Refresh Rate też obsługiwały.

Co ważne, VRR da się włączyć z poziomu ustawień konsoli i niejako wymusić w innych grach, ale PlayStation nie gwarantuje wtedy poprawniej obsługi.

Źródło zdjęć: mkfilm / Shutterstock.com

Źródło tekstu: PlayStation