PlayStation pokochało PC-ty i zmierza dbać o ten związek

Romans PlayStation z komputerami trwa w najlepsze. Ich związek ma się dobrze i najwyraźniej będzie jeszcze trwał.

Długie lata PlayStation nawet nie zerkało w kierunku rynku komputerowego. PC-ty w ogóle dla nich nie istniały. Całkowicie skupiali się na swoich platformach i dostępnych na nich grach ekskluzywnych. Przynosiło to korzyści, więc taka strategia nie mogła dziwić.

PlayStation pokochało PC-ty

Sytuacja zmieniła się kilka lat temu. Nagle PlayStation zauważyło, że na PC-tach też można zarobić. Japończycy zaczęli wydawać na komputery gry, które do niedawna były jeszcze tytułami dostępnymi tylko na ich konsolach. Nadal premiery God of War czy Horizon Zero Dawn są opóźnione od kilka lat względem PS4, ale i tak to ogromna zmiana w podejściu.

Niemal wszystkie premiery PlayStation na PC-tach okazały się dużym sukcesem i przyniosły firmie niezłe zyski. Nic dziwnego, że ten romans będzie trwał. Japończycy zamierzają o ten związek zadbać, bo w ich oczach ma przyszłość. Dowodzi tego nowa oferta pracy w PlayStation.

PlayStation szuka speca od PC-tów

PlayStation szuka w tym momencie starszego dyrektora ds. strategii i planowania na rynku PC-tów. To jasny sygnał, że marka planuje dalszą ekspansję. Co to może oznaczać dla graczy? Przede wszystkim więcej gier PlayStation Studios na komputerach. Nadal nie będą to równomierne premiery z konsolami, na to raczej nie ma szans, ale już debiut rok, dwa lub trzy po PlayStation 5 jest jak najbardziej możliwy.

Oferta pracy wspomina o globalnych platformach sprzedaży. Chodzi zapewne o Steama czy Epic Games Store. Dobrze, że PlayStation chce wykorzystać znane launchery i nie planuje stworzenia własnego, bo to oznaczałoby konieczność instalowania kolejnego programu na naszych komputerach.

