God of War: Ragnarok. Dobre informacje w sprawie premiery gry

Premiera God of War: Ragnarök została przełożona z 2021 na 2022 rok. Wciąż nie znamy dokładnej daty, ale jeden z pracowników Santa Monica Studia przekazał dobre informacje.

Pierwotnie God of War: Ragnarök, czyli druga odsłona nordyckich przygód Kratosa i Atreusa, miała zadebiutować jeszcze w 2021 roku. Tego terminu ostatecznie nie udało się dotrzymać. Santa Monica Studio poinformowało, że gra zadebiutuje w 2022 roku, ale nie poznaliśmy dokładnej daty.

Kiedy premiera God of War: Ragnarök?

Niedawno pojawiły się niepokojące plotki, według których premiera gry nie odbędzie się również w tym roku. Na szczęście zostały one zdementowane przez Bruno Velasqueza, który w Santa Monica Studio pełni rolę reżysera animacji i pracuje bezpośrednio przy tym tytule.

Ragnarök zadebiutuje w tym roku.

- napisał Bruno Velasqueza z Santa Monica Studio.

Ragnorok is coming this year. — Bruno Velazquez 🎮🕹 (@brunovelazquez) April 20, 2022

To dobra informacja dla wszystkich fanów, którzy czekają na kolejną część przygód Kratosa w świecie nordyckich bogów. Wiemy, że tym razem — inaczej niż w przypadku greckich historii — nie będziemy mieli do czynienia z trylogią. God of War: Ragnarök zamknie część skupiającą się na Thorze, Freyi i Tyrze.

God of War: Ragnarök zadebiutuje na PlayStation 4 oraz PlayStation 5.

