Na to czekali fani Nintendo Switch! Nadchodzą kultowe gry

Użytkownicy Nintendo Switch mogą na ten moment grać w gry retro z NES-a, SNES-a, Sega Mega Drive oraz Nintendo 64. Jest to możliwe po wykupieniu abonamentu Switch Online z Expansion Pack. Wkrótce do tego grona mogą dołączyć kolejne, kultowe produkcje z innej konsoli retro.

Do sieci wyciekły zrzuty ekranu, na których widać emulatory do Game Boya i Game Boya Advanced, które zostały uruchomione na konsoli Nintendo Switch. Nad oprogramowaniem ma pracować zespół NERD, czyli Nintendo European Research & Development. To ludzie odpowiedzialni między innymi za Classic Mini oraz Super Mario 3D All-Stars.

Na zrzutach ekranu widać emulator GBA o nazwie kodowej Sloop oraz emulator zwykłego Game Boya o nazwie Hiyoko. Oba są już funkcjonalne, chociaż nadal wadliwe. Pomimo tego, według plotek, zespół NERD jest bliski ich ukończenia. Na grafikach możemy zobaczyć uruchomione takie gry, jak: Pokemon Pinball Ruby & Sapphire, Mario Kart, Mario Bros, Tactics Ogre oraz Golden Sun.

So Nintendo's official Game Boy Advance emulator for the Nintendo Switch just leaked. Now it's just a matter of waiting for NSO to add GBA. pic.twitter.com/mEJcKrRtzL

Poza tym użytkownik Twittera o pseudonimie @Mondo_Mega opublikował listę gier, które rzekomo zostały przetestowane na emulatorach. Na liście znajdują się między innymi Castlevania: Circle of the Moon, Kingdom Hearts: Chain of Memories, Mega Man Zero 3 oraz Mario & Luigi: Superstar Saga. Lista zawiera w sumie kilkadziesiąt pozycji.

The library of GBA games they've tested for this thing is massive. Tested is the key word; doesn't mean they'll all actually launch on the service. Yellow = in the rom folder at some point but not in the leaked build.



There's one other game with evidence of being tested though- https://t.co/QQDBDcdAZp pic.twitter.com/lGSB4Mg7Gt