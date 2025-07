Idealna promocja na lato. Dzięki temu szybciej ugasisz pragnienie

Jeśli chodzi o samo nawadnianie organizmu, to nie różni się ona od niegazowanej. Jednak dwutlenek węgla, oraz kwas węglowy powstający w takiej wodzie dają nam pewne poczucie odświeżenia. To właśnie z tego powodu wielu z nas preferuje wody gazowane. A najlepszym sposobem, żeby mieć do nich dostęp, jest saturator.

Saturator Dafi PushAir SATCZ1B

To jedno z ciekawszych rozwiązań na rynku, które możecie kupić razem z nabojem za 199 zł. Dzięki niemu możecie zagazować do 60 litrów wody na jednym naboju. Natomiast dodawana do zestawu butelka oferuje rozsądne 700 ml pojemności, co jest idealnym kompromisem pomiędzy rozmiarem a ilością płynu.

Warto także pamiętać o tym, że kupując saturator, zyskujemy potrójnie. Po pierwsze nie wydajemy fortuny na coraz to kolejne zgrzewki wody gazowanej. A ta jest coraz droższa. Kolejnym plusem jest to, że generujemy mniej odpadów pod postacią plastikowych butelek. Przekłada się to i na plus dla środowiska i na rzadsze wynoszenie plastikowych śmieci. Ostatnim dużym plusem jest to, że nie musimy dźwigać ciężkich zgrzewek ze sklepu. A wszystko to dzięki saturatorowi za 199 zł.